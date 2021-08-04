Azeri askerler Sarayköy'de
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Azeri askerler Sarayköy'de

Azeri askerler Sarayköy'de
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Denizli'nin Buldan ilçesinde 8 saatlik çalışmanın ardından söndürüldükten sonra tekrar başlayan orman yangını, sabah saatlerinde kontrol altına alındı.

Denizli'nin Buldan ilçesinde 8 saatlik çalışmanın ardından söndürüldükten sonra tekrar başlayan orman yangını, sabah saatlerinde kontrol altına alındı. Söndürme çalışmalarına katılan Azerbaycanlı askerler, sonrasında Sarayköy'deki yangına geçti.

Buldan ilçesi Türlübey Mahallesinde geçtiğimiz günlerde 13.30 sıralarında başlayan orman yangını, ekiplerin ve vatandaşların yoğun çalışmaları ardından 8 saat sonra kontrol altına alınmıştı. Ardından ekipler soğutma çalışmalarını gerçekleştirirken, rüzgarın etkisiyle yangın dün yine aynı saatlerde tekrar başladı. Büyüyen alevler mahallenin etrafını sararken, çiftçiler ve vatandaşlar traktörlerini, su tanklarını alarak alevleri durdurmaya çalıştı. Gece saatlerinde ise Azerbaycan'dan gelen 25 askerler yangına müdahale ederek destekte bulundu ve Türlübey Mahallesinde başlayan yangın Karaköy Mahallesinde söndürülerek kontrol altına alındı. Yangın sonucu herhangi bir evin hasar görmediği belirtilirken, Sarayköy'de sabah saatlerinde başlayan yangın Azerbaycan askerlerin desteğiyle büyümeden söndürüldü.

Denizli Valiliği yangının kontrol altına alındığını açıkladı

Denizli Valiliği yaptığı açıklamada, "İlimiz, Buldan-Tekkeköy ile Sarayköy-Yeşilyurt mevkiileri ormanlık alanlarında sabah saatlerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerimizin müdahalesi sonucunda kısa sürede büyümeden kontrol altına alınmıştır. Halihazırda ilimizde devam eden bir yangın bulunmamaktadır. Daha önceden çıkan orman yangın bölgelerinde soğutma çalışmaları devam etmektedir" ifadelerini kullanıldı. - DENİZLİ

Azeri askerler Sarayköy'de
Azeri askerler Sarayköy'de
Azeri askerler Sarayköy'de
Azeri askerler Sarayköy'de

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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