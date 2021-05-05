AZERBEYCANLI AKTİVİST, DÜŞEN TERLİKLERİNİ ALMAK İÇİN ATLADIĞI DENİZDE BOĞULDU
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AZERBEYCANLI AKTİVİST, DÜŞEN TERLİKLERİNİ ALMAK İÇİN ATLADIĞI DENİZDE BOĞULDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kadıköy'de, Azerbaycanlı aktivist Bayram Mammadov (25), denize düşen terliklerini almak için yüzme bilmediği halde suya atlayınca, boğularak hayatını kaybetti.

Kadıköy'de, Azerbaycanlı aktivist Bayram Mammadov (25), denize düşen terliklerini almak için yüzme bilmediği halde suya atlayınca, boğularak hayatını kaybetti.

Olay, 2 Mayıs günü, öğle saatlerinde Kadıköy Moda Sahili'nde yaşandı. Azerbaycan uyruklu Bayram Mammadov'un terlikleri denize düştü. Mammadov da terliklerini almak için yüzme bilmediği halde suya atladı. Bir süre denizde çırpınan genç, akıntıya kapılıp gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekipler suda arama çalışması başlatırken, Bayram Mammadov'un cansız bedeni saatler sonra Haydarpaşa Tren Garı açıklarında bulundu.

Öte yandan Azerbeycanlı gencin ölümünden 2 gün sonra Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gelen bir kişi, arkadaşından 2 gündür kayıp olduğunu söyledi. Polisin gösterdiği fotoğraftan ise, kayıp arkadaşının Mammadov olduğunu teşhis etti.

AZERBEYCANLI AKTİVİST, DÜŞEN TERLİKLERİNİ ALMAK İÇİN ATLADIĞI DENİZDE BOĞULDU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Düşen terliklerini almak için girdiği denizden cansız bedeni çıktı
Düşen terliklerini almak için girdiği denizden cansız bedeni çıktı
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