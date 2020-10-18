Azerbeycan'a destek gösterisi düzenlendi - NEW
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Azerbeycan'a destek gösterisi düzenlendi - NEW

18.10.2020 23:05 | Son Güncelleme: 18.10.2020 23:10

Gösteriden görüntüler Bildiri okunması NEW YORK - ABD'nin New York şehrinde Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarına saldırıları ve Dağlık Karabağ'ı işgal etmesi protesto edildi.

Gösteriden görüntüler

Bildiri okunması NEW YORK - ABD'nin New York şehrinde Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarına saldırıları ve Dağlık Karabağ'ı işgal etmesi protesto edildi. Birleşmiş Milletler (BM) önünde toplanan kalabalık "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Karabağ Azerbaycan'dır", "Ermenistan terörizmini durdurun" şeklinde sloganlar attı. Göstericiler taşıdıkları dövizlerdeki yazılarda da Ermenistan'ın işgalci ve saldırgan tutumunu eleştirdi.

Azerbeycan'a destek gösterisi düzenlendi - NEW
Azerbeycan'a destek gösterisi düzenlendi - NEW
Azerbeycan'a destek gösterisi düzenlendi - NEW
Azerbeycan'a destek gösterisi düzenlendi - NEW

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lokman Vural Elibol

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