"Azerbaycanlıların sınır dışı edileceği haberleri asılsız"

22.09.2019 21:49

Azerbaycan Diaspora Bakanı Fuad Muradov, Türkiye'de yaşayan Azerbaycanlıların sınır dışı edileceğine dair haberlerin gerçek dışı olduğunu belirterek, "Kanaatimizce bu haberlerin yayılmasında iki ülke ilişkilerinin bozulmasına isteyen takım Ermeni güçleri olabilir. Bizim kardeşliğimiz, dostluğumuz öyle bir seviyedeki Türkiye ile Azerbaycan arasında böyle bir sorun kesinlikle yaşanamaz." dedi.

Azerbaycan Diasporası tarafından düzenlenen "İstanbul'da yaşayan Azerbaycanlılarla görüşme" toplantısı Azerbaycan Diaspora İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Fuad Muradov'un katımıyla Polat Rönesans Otel Yeşilyurt'ta gerçekleştirildi.

Azerbaycan Cumhuriyeti Diaspora İşleri Bakanlığının yurt dışında yaşayan Azerbaycanlıları bir araya getirmek amacıyla Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in teşvikiyle kurulduğunu hatırlattı.

Türkiye'de 6. buluşmalarını gerçekleştirdiklerini aktaran Muradov, "Türkiye bizim kutsal vatanımızdır. Sizler burada yıllardır yaşıyorsunuz. Türkiye'nin kültürüne, medeniyetine, ekonomisine çok büyük bir katkı sağlıyorsunuz. Size güzel haberlerim var. Bu yıl Azerbaycan Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılı hem Azerbaycan'da hem de dünyada büyük şenliklerle kutlayacağız." diye konuştu.

Azerbaycan Diasporası komitesinin çalışmaları hakkında bilgi aktaran Muradov, komitenin vazifelerinden birinin de hazırlanan çalışmaları, raporları yurt dışında yaşayan Azerbaycan halkına bildirmek olduğun söyledi.

Cumhurbaşkanın Aliyev'in talimatıyla diaspora destek fonun oluşturulduğunu belirten Muradov, yurt dışında yaşayan ve farklı sektörlerinde proje yürüten Azerbaycanlılara bu fonlardan destek sağlanacağını aktardı.

Azerbaycan'da siyasi gelişmelere Türkiye'nin her zaman destek verdiğini belirten Muradov, şöyle konuştu:

"Türkiye ve Azerbaycan başkanları tarafından hayata geçirilen stratejik ortaklıkların sıradan ortaklıklar değil. Kardeşlik ve dostluk üzerine kurulan ortaklıklardır. Çok büyük bir tarihimiz ve güçlü liderlerimiz var ve bizi çok büyük bir geleceğe götürüyorlar. Türkiye ile Azerbaycan arasında eğitim konusunda çok ciddi iş birliklerimiz var. Yurt dışında eğitim gören Azerbaycanlı öğrencilerin 21 bini Türkiye'de eğitim görüyor."

- "Soydaşlarımızın sınır dışı edileceği gerçek dışıdır"

Bakan Muradov, Türkiye'de yaşayan Azerbaycanlıların sınır dışı edileceğine dair birtakım haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek bu söylentilerin kasıtlı yapıldığını vurguladı.

Türkiye ile Azerbaycan ilişkilerini zedelemek için bu haberlerin çıkarıldığını ifade eden Muradov, şunları kaydetti:

"Soydaşlarımızın sınır dışı edileceğine dair birtakım haberler yayıldı. Biz bunun üzerine birtakım araştırmalar yaptık ve hükümet düzeyinde böyle bir şeyin söz konusu olmadığını gördük. Kanaatimizce bu haberlerin yayılmasında iki ülke ilişkilerinin bozulmasına isteyen Ermeni gruplar olabilir. Çünkü açıklanmış resmi bir mesele yok. Bunun gündeme getirenler dediğim gibi bir takım Ermeni güçleri olabilir. Bizim kardeşliğimiz, dostluğumuz öyle bir seviyedeki Türkiye ile Azerbaycan arasında böyle bir sorun kesinlikle yaşanamaz."

Kaynak: AA