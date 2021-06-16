Azerbaycanlılardan Türkiye'ye Euro 2020 desteği

Azerbaycan'ın başkentinde yer alan Bakü Olimpiyat Stadı'nda bu akşam oynanacak Türkiye-Galler Euro 2020 A Grubu maçı için çok sayıda Türk futbolsever Bakü'ye akın ederken, Azerbaycanlılar, milli takıma desteklerini ve Türk futbolseverleri başkentte ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Azerbaycan'ın başkentinde yer alan Bakü Olimpiyat Stadı'nda bu akşam oynanacak Türkiye-Galler Euro 2020 A Grubu maçı için çok sayıda Türk futbolsever Bakü'ye akın ederken, Azerbaycanlılar, milli takıma desteklerini ve Türk futbolseverleri başkentte ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Azerbaycan'ın başkentinde yer alan Bakü Olimpiyat Stadı'nda bu akşam oynanacak Türkiye-Galler Euro 2020 A Grubu maçı heyecanla beklenirken, çok sayıda Türk futbolsever maçı izleyebilmek için Bakü'ye akın etti. Azerbaycan halkı, millileri desteklediklerini belirterek, Türk futbolseverleri başkentte ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Azerbaycanlı muhabir Bakü sokaklarında Türk taraftarların coşkusunun hissedildiğini belirterek, "Bugün çok önemli bir maç var. Bu nedenle Bakü sokaklarına çıktık, Türklerin burada coşkusu çok büyük. Takımlarını yürekten desteklemek için geliyorlar. Akşamki oyunun çok heyecanlı olacağına inanıyorum, Türkleri destekliyoruz" ifadelerini kullandı. Azerbaycanlı kameran ise "Evinize hoş geldiniz" dedi.

Havalimanı yakınlarında taksicilik yapan Karabağlı Fikret Yusuf ise "Havalimanında taksici olarak çalışıyorum. Maçları izlemek için bu 2-3 gündür Türkiye'den çok misafirimiz geldi. Onları karşıladığımıza çok mutlu olduk. Türkler bizim kardeşimiz, biz iki devlet bir milletiz. Sizi burada gördüğümüze çok mutluyuz" sözlerini kaydetti.

Öte yandan, Yusuf'un taksisindeki "Qarabağ Azerbaycan'dır" (Karabağ Azerbaycan'dır) yazısı dikkat çekti.

Azeri Türkü Cemal Abdullayev de "Bugün Türkiye'yi destekleyeceğiz. Galler'i 3-0 alırız diye düşünüyorum" dedi.

Azerbaycan'a resmi ziyarette bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Türkiye-Galler Euro 2020 A Grubu maçını Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile birlikte tribünden izleyecek. - BAKÜ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı