Azerbaycanlılar yeni yıla şehitliklerde girdi (2)
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Azerbaycanlılar yeni yıla şehitliklerde girdi (2)

01.01.2021 18:38 | Son Güncelleme: 01.01.2021 18:43

Şehitliklerden görüntüler Şehitlerin isimlerinin yazılı olduğu balonlar Dilek balonlarının uçurulması Azerbaycan'da halk, 2021 yılına girerken, Dağlık Karabağ'daki topraklarını Ermenistan'ın işgalinden kurtaran şehitlerini unutmadı.

Şehitliklerden görüntüler

Şehitlerin isimlerinin yazılı olduğu balonlar

Dilek balonlarının uçurulması Azerbaycan'da halk, 2021 yılına girerken, Dağlık Karabağ'daki topraklarını Ermenistan'ın işgalinden kurtaran şehitlerini unutmadı.

Azerbaycanlılar, 2020 yılının son dakikalarında, başta Bakü'de olmak üzere tüm illerdeki şehitliklerde toplanmaya başladı.

Ellerinde Azerbaycan bayrakları taşıyan vatandaşlar, yeni yıla 2. Dağlık Karabağ savaşında şehit olan askerleri anarak girdi.

Şehit aileleri, gaziler ve çok sayıda kişi, şehitlerin mezarları başında saygı duruşunda bulundu, mili marşı okudu. "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganı atan vatandaşlar, "Şehit anası başını dik tut" sloganıyla şehit ailelerini teselli etmeye çalıştı.

Azerbaycan ordusunun 27 Eylül'de başlattığı ve 10 Kasım'da Ermenistan'ın yenilgisini kabul eden anlaşmaya imza atmasıyla sona eren, 44 gün süren 2. Dağlık Karabağ savaşında 2823 Azerbaycan askerinin şehit olduğu açıklanmıştı.

Azerbaycanlılar yeni yıla şehitliklerde girdi (2)
Azerbaycanlılar yeni yıla şehitliklerde girdi (2)
Azerbaycanlılar yeni yıla şehitliklerde girdi (2)
Azerbaycanlılar yeni yıla şehitliklerde girdi (2)

Kaynak: Anadolu Ajansı

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