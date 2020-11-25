Azerbaycanlılar, Kelbecer'in işgalden kurtuluşunu kutluyor
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Azerbaycanlılar, Kelbecer'in işgalden kurtuluşunu kutluyor

25.11.2020 14:33 | Son Güncelleme: 25.11.2020 14:33
Azerbaycanlılar, Kelbecer'in işgalden kurtuluşunu kutluyor

Azerbaycanlılar, 27 yıl Ermenistan'ın esaretinde kalan Kelbecer bölgesinin işgalden kurtarılmasını kutlamak ve şehitleri anmak için Bakü Şehitler Hıyabanı'na akın etti.

Azerbaycanlılar, 27 yıl Ermenistan'ın esaretinde kalan Kelbecer bölgesinin işgalden kurtarılmasını kutlamak ve şehitleri anmak için Bakü Şehitler Hıyabanı'na akın etti.

Azerbaycan ordusunun, Kelbecer'e girmesinin ardından Azerbaycanlılar, ellerinde Türk ve ülke bayraklarıyla Şehitler Hıyabanı'na ziyarette bulundu.

Burada birbirini kutlayan vatandaşlar, sloganlar atarak sevinç gösterisinde bulundu.

Ziyarete gelen Kelbecerliler da ata yurtlarının işgalden kurtarılması dolayısıyla sevinç gözyaşları döktü.

Azerbaycan ordusunun 27 Eylül'de başlattığı operasyonda 5 kent merkezi, 4 kasaba ve 286 köyün kurtarılması üzerine Ermenistan yenilgiyi kabul etmiş, işgal altındaki Ağdam, Laçın ve Kelbecer illerini de boşaltacağını taahhüt eden anlaşmaya imza atmıştı.

Ermenistan 15 Kasım'da vermesi gereken Kelbecer'i zamanında boşaltamadığı için Azerbaycan'dan 10 günlük ek süre almış ve işgal ettiği bölgeyi 25 Kasım'da vermeyi taahhüt etmişti.

Ateşkes gereği 20 Kasım'da Ağdam'dan, bugün de Kelbecer'den çekilen Ermenistan, Laçın'ı da 1 Aralık'a kadar Azerbaycan'a geri verecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ruslan Rehimov

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