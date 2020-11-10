Azerbaycanlılar Dağlık Karabağ'da varılan anlaşmayı coşkuyla kutluyor
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Azerbaycanlılar Dağlık Karabağ'da varılan anlaşmayı coşkuyla kutluyor

10.11.2020 05:39 | Son Güncelleme: 10.11.2020 07:02

Azerbaycanlılar, Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'daki işgalini sonlandıran bildirinin imzalanmasını meydanlarda kutluyor.

Azerbaycanlılar, Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'daki işgalini sonlandıran bildirinin imzalanmasını meydanlarda kutluyor.

Azerbaycanlılar, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in ulusa sesleniş konuşmasında, Rusya'nın arabuluculuğunda yapılan anlaşmanın "Azerbaycan için zafer, Ermenistan için ise yenilgi" anlamına geldiğini belirtmesinin ve Ermenistan güçlerinin Laçın, Kelbecer ve Ağdam illerini ay sonuna kadar boşaltacağı müjdesini vermesinin ardından sokaklara akın etti.

Ülkenin ikinci büyük kenti Gence'de de halk, Ermenistan işgalinden kurtarılan bölgeler için Haydar Aliyev Meydanında kutlama yaptı.

Azerbaycanlılar Dağlık Karabağ'da varılan anlaşmayı coşkuyla kutluyor
Azerbaycanlılar Dağlık Karabağ'da varılan anlaşmayı coşkuyla kutluyor
Azerbaycanlılar Dağlık Karabağ'da varılan anlaşmayı coşkuyla kutluyor
Azerbaycanlılar Dağlık Karabağ'da varılan anlaşmayı coşkuyla kutluyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Emre Günaydın

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