Azerbaycanlı yüzücüler olimpiyat ve İslami Dayanışma Oyunları için Erzurum'da kulaç atıyor

Azerbaycan Yüzme Milli Takımı, katılacağı Avrupa Yüzme Şampiyonası, Tokyo Olimpiyatları ve Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı İslami Dayanışma Oyunları'nda başarılı olmak için Erzurum'da güç depoluyor.

Azerbaycan Yüzme Milli Takımı, katılacağı Avrupa Yüzme Şampiyonası, Tokyo Olimpiyatları ve Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı İslami Dayanışma Oyunları'nda başarılı olmak için Erzurum'da güç depoluyor.

Kulüplerin bireysel ve takım sporlarında güç depolamak için tercih ettiği Erzurum, yabancı yüzücülerin de vazgeçilmez adreslerinden biri olmaya devam ediyor.

Kış aylarında kayak sporuna gönül veren yerli ve yabancı turistleri Palandöken Kayak Merkezi'nde ağırlayan kent, yüksek irtifası nedeniyle müsabakalara hazırlanmak isteyen sporcuların güç depolamak için vazgeçilmez adresleri arasında yer alıyor.

Denizsiz kentte şampiyonluklar için kulaç atıyorlar

Avrupa'nın şehir merkezindeki tek yüksek irtifalı tam olimpik yüzme havuzunda kampa giren Azerbaycan Yüzme Milli Takımı, 9 sporcusuyla katılacağı müsabakalarda ülkelerini en iyi şekilde temsil etmek için denizsiz kentte kulaç atıyor.

Azerbaycan Yüzme Milli Takımı, önce Avrupa Yüzme Şampiyonası, ardından da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle ertelenen Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılmayı hedefliyor.

Azerbaycanlı yüzücüler, daha sonra Konya'da düzenlenecek 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda 57 ülkenin katılması planlanan yarışlarda derece almak istiyor.

Azerbaycan Yüzme Milli Takımı Başantrenörü Reşad Ebdürrehmanov, AA muhabirine, Erzurum'a ikinci kez kamp yapmak için geldiklerini söyledi.

Yarışlarda başarılı olmak için çalıştıklarını ifade eden Ebdürrehmanov, "10-23 Mayıs'ta düzenlenecek Avrupa Yüzme Şampiyonası ve ondan sonra 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılmayı hedefliyoruz. Avrupa Şampiyonası'na katılacak 4 sporcumuz da burada kamp yapıyor." dedi.

Ebdürrehmanov, söz konusu yarışlarda Azerbaycan'ı en iyi şekilde temsil etmeyi amaçladıklarını belirterek, bir sporcularının da olimpiyatlara katılma imkanının bulunduğunu dile getirdi.

Daha önce Erzurum'da yaptıkları kamp, başarı getirdi

Erzurum'un kamp yapmak için uygun bir şehir olduğunu vurgulayan Ebdürrehmanov, "Daha önce mart ayında buraya gelmiştik. Böyle güzel havuz ve insanların iyi yaklaşımı her idmancıya hoş gelir. Bu sebeple Erzurum'un daha sağlıklı olması bu yüksekliğin bizim idman neticelerine daha iyi yansıması bizi sevindiriyor. Bu yüzden biz ikinci kez buraya geldik. Daha önce 8 sporcu ile gelmiştik ve Letonya'nın Riga şehrindeki yarışlarda 4 altın, 4 gümüş ve 3 bronz madalya kazandık. Bu bizim için çok büyük bin şans oldu." diye konuştu.

Aldıkları bu başarıda Erzurum'un çok büyük katkısının olduğunun anlatan Ebdürrehmanov, şunları kaydetti:

"Milli takım elemelerini geçen küçük sporcularımız daha iyi netice gösterdi. Düzgün iş yapıldığı gibi Erzurum'un da katkısı oldu. Erzurum artık yüzücüler için dünya antrenman merkezi haline çevrildi. İmkanların ve havuzun güzel olması bize büyük sonuç veriyor. Avrupa Yüzme Şampiyonası ve Tokyo Olimpiyatları'ndan sonra onlar gibi üstün tuttuğumuz Konya'da 10-19 Eylül tarihlerinde yapılacak İslami Dayanışma Oyunları'na katılacağız. Bundan önceki Bakü'de olmuştu şimdi kardeş ülke Türkiye yapacak. Biz büyük bir hevesle bu yarışlara katılacağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Hocaoğlu