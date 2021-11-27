Azerbaycanlı ve Türk olta balıkçıları Bakü'de "Zafer Turnuvası"nda buluştu

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Karabağ zaferine adanan sportif balıkçılık turnuvası düzenlendi.

Azerbaycan Balıkçılar Birliğince Hazar Denizi kıyısında düzenlenen ve "Zafer" ismi verilen turnuvaya çok sayıda balıkçı katıldı. Turnuvada Türkiye'den Kocaeli Sportif Olta Balıkçılığı ve Doğayı Koruma Derneği üyeleri de yer aldı.

Azerbaycan Balıkçılar Birliği Başkanı Afgan Aliyev, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, uzun yıllardır işgal altında olan Azerbaycan topraklarının kurtarılmasının yıl dönümü dolayısıyla turnuva düzenlediklerini bildirdi.

Aliyev, Türkiye'de birçok kez turnuvaya katıldıklarını ve Karabağ'da zafer olursa bir turnuvayı da Türk balıkçıların katılımıyla Azerbaycan'da düzenlemeyi hep arzu ettiklerini belirterek, "Bu bize nasip oldu. Bugün sadece balıkçılık turnuvası yapmıyoruz adeta bayram kutluyoruz." dedi.

Kocaeli Sportif Olta Balıkçılığı ve Doğayı Koruma Derneği Başkanı Kadir Cihan Pestil, çok anlamlı bir turnuva için Bakü'de Azerbaycanlı kardeşleriyle bir araya geldiklerini söyledi.

Pestil, Azerbaycan'ın Karabağ zaferinin sevincini paylaştıklarını belirterek burada üst düzey misafirperverlikle karşılandıklarını ifade etti.

Türk ve Azerbaycan bayrağını yan yana dalgalandığını görmekten büyük memnuniyet duyduklarını vurgulayan Pestil, "Balıkçılık anlamında kardeşlerimizin organizasyonlarına destek vermeye çalışıyoruz. Bu bayrakların altında istiklal marşlarımızı okumak hep beraber aynı amaç için olta atmak bizim için çok anlamlı." ifadelerini kullandı.

Turnuva yarın da devam edecek ve dereceye giren balıkçılara çeşitli ödüller takdim edilecek.

AA / Ruslan Rehimov - Son Dakika Haberleri

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