Azerbaycanlı suç örgütü elebaşının katil zanlısı tutuklandı
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Azerbaycanlı suç örgütü elebaşının katil zanlısı tutuklandı

Antalya'da, Azerbaycanlı suç örgütü elebaşı Nadir Salifov'u silahla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı ile yakalandığında otomobilde bulunan şüpheli tutuklandı.

Azerbaycanlı suç örgütü elebaşının katil zanlısı tutuklandı
21.08.2020 16:17 | Son Güncelleme: 21.08.2020 16:20

Antalya'da, Azerbaycanlı suç örgütü elebaşı Nadir Salifov'u silahla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı ile yakalandığında otomobilde bulunan şüpheli tutuklandı.

Serik ilçesinde, "Lotu Quli" lakaplı Salifov'u, bir otelin restoranında birlikte yemek yediği sırada başından vuran ve kaçmaya çalıştığının bildirilmesi üzerine Denizli'nin Çardak ilçesindeki kontrol noktasında yakalanan Azerbaycan uyruklu şüpheliler A.H. (26) ve Khayn Z'nin (25) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

İki şüpheli, çelik yelek giydirilerek emniyetten çıkarıldı. Zanlıların çıkışı sırasında özel harekat polisleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.

Zırhlı araca bindirilen A.H. ve Khayn Z, polis araçlarının eşliğinde Serik Adliyesine götürüldü. Şüpheliler, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

"Sevmediğim halde korumalığını yaptım"

Bu arada Salifov'u silahla öldüren yakın koruması Khayn Z'nin emniyette verdiği ifadesi de ortaya çıktı. İfadesinde cinayeti işlediğini itiraf eden Khayn Z'nin, "Yıllarca ona katlandım. Kendisini sevmediğim halde korumalığını yaptım. Uzun yıllar birlikte yaşadık, birlikte büyüdük. Tartıştık, bana küfür etti. Onu sevmediğim için ben de öldürdüm." dediği öğrenildi.

Salifov'a 2 el ateş ettiğini belirten Khayn Z, cinayet için kimseden emir almadığını da ileri sürdü.

Olay

Serik'e bağlı Boğazkent Mahallesi'nde bir otelin restoranında yemek yiyen Nadir Salifov, suç örgütü elebaşının yakın koruma olarak tuttuğu bildirilen şüpheli tarafından başına silahla ateş edilerek öldürülmüştü. Kaçmaya çalışan zanlı, Çardak ilçesi Antalya-Denizli kara yolunda uygulama yapan polis ekiplerince yanındaki kişi ile gözaltına alınmıştı.

Azerbaycan'da hapis yattıktan sonra ülkeye gelen ve 2018 yılında yakalanarak sınır dışı edilen Salifov'un, daha sonra yasa dışı yollardan tekrar Türkiye'ye giriş yaptığının değerlendirildiği kaydedilmişti.

Kaynak: AA

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