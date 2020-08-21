Azerbaycanlı suç örgütü elebaşının katil zanlısı adliyeye sevk edildi
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Azerbaycanlı suç örgütü elebaşının katil zanlısı adliyeye sevk edildi

Antalya'da, Azerbaycanlı suç örgütü elebaşı Nadir Salifov'u silahla öldürdüğü iddiasıyla yakalanan zanlı ile yakalandığında otomobilde bulunan şüpheli adliyeye sevk edildi.

21.08.2020 13:22 | Son Güncelleme: 21.08.2020 13:28

Antalya'da, Azerbaycanlı suç örgütü elebaşı Nadir Salifov'u silahla öldürdüğü iddiasıyla yakalanan zanlı ile yakalandığında otomobilde bulunan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Serik ilçesinde, "Lotu Quli" lakaplı Salifov'u, bir otelin restoranında birlikte yemek yediği sırada başından vuran ve kaçmaya çalıştığının bildirilmesi üzerine Denizli'nin Çardak ilçesindeki kontrol noktasında yakalanan Azerbaycan uyruklu şüpheliler A.H. (26) ve K.Z'nin (25) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

İki şüpheli, çelik yelek giydirilerek emniyetten çıkarıldı. Zanlıların çıkışı sırasında özel harekat polisleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.

Zırhlı araca bindirilen A.H. ve K.Z, polis araçlarının eşliğinde Serik Adliyesine götürüldü.

Olay

Serik'e bağlı Boğazkent Mahallesi'nde bir otelin restoranında yemek yiyen Nadir Salifov, suç örgütü elebaşının yakın koruma olarak tuttuğu bildirilen şüpheli tarafından başına silahla ateş edilerek öldürülmüştü. Kaçmaya çalışan zanlı, Çardak ilçesi Antalya-Denizli kara yolunda uygulama yapan polis ekiplerince yanındaki kişi ile gözaltına alınmıştı.

Azerbaycan'da hapis yattıktan sonra ülkeye gelen ve 2018 yılında yakalanarak sınır dışı edilen Salifov'un, daha sonra yasa dışı yollardan tekrar Türkiye'ye giriş yaptığının değerlendirildiği kaydedilmişti.

Azerbaycanlı suç örgütü elebaşının katil zanlısı adliyeye sevk edildi

Kaynak: AA

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