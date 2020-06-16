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Azerbaycanlı sporcu Aykhan Mammadov Korona sonrası Giresun'da boks çalışmalarına tekrar başladı

- Azerbaycanlı sporcu Aykhan Mammadov Korona sonrası Giresun'da boks çalışmalarına tekrar başladı Giresun'da yaşayan Azerbaycanlı milli boksör Aykhan Mammadov, Korona virüs sürecinde ara verdiği antrenmanlarına tekrar başladı.

16.06.2020 10:41 | Son Güncelleme: 16.06.2020 10:46

- Azerbaycanlı sporcu Aykhan Mammadov Korona sonrası Giresun'da boks çalışmalarına tekrar başladı

GİRESUN - Giresun'da yaşayan Azerbaycanlı milli boksör Aykhan Mammadov, Korona virüs sürecinde ara verdiği antrenmanlarına tekrar başladı.

Giresun'da kick boksa başlayan ve yerel ve bölgesel çapta elde ettiği başarıların ardından Azerbaycan'da Milli Takıma seçilen 21 yaşındaki Aykhan Mammadov, 2019 Dünya Kick Boks Şampiyonasında ikinci turda elendi ama gelecek şampiyonalara daha azimli bir şekilde hazırlanıyor. Mammadov, en büyük arzusunun Azerbaycan ve Türkiye bayrağını uluslararası şampiyonalarda dalgalandırmak olduğunu belirtti.

Korona virüs sürecinde antrenmanlarına yaklaşık 3 ay boyunca evde devam ettiğini belirten Mammadov, "Pandemi döneminde salonlarımızın kapanmasıyla birlikte spora yaklaşık 3 ay ara vermek zorunda kaldık. Tabi ara verdiğimiz bu sürede antrenörümüz ve yaşam koçumuzun tavsiyeleriyle antrenmanlarımızı evde devam ettirdik" dedi.

Mammadov, gelecek şampiyonalarda başarılı olmayı amaçladığını belirterek, "Geçen yıl düzenlenen ve kick boksun zirvesi olan Dünya Kick Boks Şampiyonasında ikinci turda elendik. İnşallah bu sene katılacağımız uluslararası maçlarda başarılı olmak istiyoruz. Şampiyona tarihleri şimdilik belirsiz ama her an maça çıkacakmış gibi antrenmanlarımıza devam ediyoruz. Spor salonlarının tekrar açılmasıyla çalışmalarımıza başladık ve kurallara uyarak hazırlığımıza devam ediyoruz. Biz iki millet tek devletiz. Azerbaycan ve Türkiye bayrağını uluslararası tüm şampiyonalarda dalgalandırmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Mammadov'un Yaşam Koçu Efkan Özdemir ise ev sürecindeki antrenmanları takip ettiklerini belirterek, "Bu zor günlerde çalışma programını ve diyet listesini hazırlayıp Whatsapp üzerinden gönderdik ve çalışmalarını takip ettik. Formundan geri kalmamasını sağladık. Şu anda salonlarımız açıldı, kurallara uyarak çalışmalara hız verdik. İnşallah sporcumuz başarılı olur" diye konuştu.

Azerbaycanlı sporcu Aykhan Mammadov Korona sonrası Giresun'da boks çalışmalarına tekrar başladı

Kaynak: İHA

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