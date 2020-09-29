Azerbaycanlı spiker Hesenli, DHA?ya konuştu Gözyaşlarım 27 yılın hasretiydi
konuştu. Hesenli yaptığı açıklamada, 'Duygulanmamak elde değildi.
Cephede çatışmaların devam ettiğini kaydeden Hesenli, Ermenistan'ın sivilleri hedef aldığına dikkat çekti. Hesenli sıcak bölgede yaşananları şu sözlerle anlattı 'Bölgede, cephede çatışmalar devam ediyor. Ordumuzun elde ettiği zaferlerden bahsedeyim sizlere. Artık 7 kentimiz işgalden kurtarıldı. Murov yüksekliği denilen bir arazi var. Orayı da işgalden kurtardık. Çok gururluyuz, mutluyuz. Ordumuzla gurur duyuyoruz. Allah onlara güç kuvvet versin. Onlara güç kuvvet versin ki, işgal altında olan diğer topraklarımızı da geri alabilsinler. Cephede Ermeniler, Azerbaycan'ın askerleriyle çatışmaya yürekleri yetmiyor. Onlar yalnızca sivil insanlara ve sivil yerleşim yerlerine ateş açıyorlar. Evler yıkılıyor. Cepheye yakın kentlerde hasarsız ev kalmadığı söyleniyor. Top atışlarıyla hepsini hedef alıyorlar. Naftalan'a bir eve top mermisi düştü. Bir ailenin ikisi çocuk olmak üzere beş ferdi hayatını kaybetti. Bu çocuklar öğrenciydi. Ermeniler, çocuklara, öğrencilere, sivillerin evlerine saldırmaya devam ediyorlar. Dünya yine de susuyor. Dünya buna yönelik adım atmıyor. Biz 30 yıla yakındır barış taraftarıyız. Biz savaş istemiyoruz. Biz savaşa meyilli bir halk değiliz. Biz işgalci halk değiliz. Biz sadece kendi topraklarımız uğruna savaşıyoruz ve kanımızın son damlasına kadar da savaşmaya hazırız. O topraklarımız tamamen işgalden kurtulana kadar. Yaralılarımız var, şehitlerimiz de var. Zaferler şehitsiz olmuyor. Biz inşallah o topraklarımızı geri alacağız ve şehitlerimizin de ruhu şad olacak.?
- İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Beril SÖNMEZ