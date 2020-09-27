Azerbaycanlı spiker 6 köyün geri alınması müjdesini gözyaşlarıyla verdi

Azerbaycan, Ermenistan işgali altındaki 6 köyü geri aldığı bilgisini canlı yayında aktaran Azerbaycan kanalı İctimai TV spikeri sevinç gözyaşlarına boğuldu.

Azerbaycan, Ermenistan işgali altındaki 6 köyü geri aldığı bilgisini canlı yayında aktaran Azerbaycan kanalı İctimai TV spikeri sevinç gözyaşlarına boğuldu. Spiker ağlayarak, "Bazı topraklarımız işgalden azad olmuş. Gözümüz aydın olsun" ifadelerini kullandı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı basın sözcüsü Yarbay Anar Eyvazov, Azerbaycan'ın Ermenistan'a yönelik karşı saldırısı sonucunda bazı yerleşim birimlerinin ve stratejik noktaların işgalden kurtarıldığını açıkladı. Bakanlık, Fuzuli-Cerbayil bölgesinde Garakhanbeyli, Şarvanj, Kand Horadiz, Yukarı Abdurrahmanlı, Boyuk Marcanlı köyleri ile Ağdara bölgesi ve Murovdağ'da Ermeni mevzileri vurularak stratejik tepeler kontrol altına alındığını duyurdu. Haberi duyuran Azerbaycan kanalı İctimai TV spikeri göz yaşlarına boğularak, "Bazı topraklarımız işgalden azad olmuş. Gözümüz aydın olsun" sözleriyle müjdeyi verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı