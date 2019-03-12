Azerbaycanlı Sivas, Adını Aldığı Kenti Gezdi

Babasının 1. Dünya Savaşı'nda bugünkü Azerbaycan topraklarında şehit düştüğünü belirttiği Sivaslı askerlerin kahramanlıklarından etkilenerek adını "Sivas" koyduğu 64 yaşındaki Azerbaycanlı maden mühendisi Sivas Guliyev, ismini taşıdığı şehri gezip görmenin mutluluğunu yaşadı.

Bakü'de yaşayan Sivas Guliyev'in merhum babasından ismini neden "Sivas" koyduğunu öğrenmesi üzerine Sivas'a ile ilgisi artmaya başladı. Yıllardır Sivas'ın tarihi ve kültürünü internetten araştıran, kitaplardan okuyan Guliyev, çok niyetlenmesine rağmen iş yoğunluğu dolayısıyla bir türlü gidemediği Sivas'a 64 yaşında gelme imkanı buldu. "Sivas'ın yollarına, çıkayım dağlarına" türküsünü de ezberleyen ve kentte doyasıya 3 gün geçiren Guliyev, Sivas'ın tarihi ve turistik mekanlarının yanı sıra yemek kültürünü de yakından tanıdı.

Sivas Guliyev, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1. Dünya Savaşı'nda Türk askerlerinin bugünkü Azerbaycan topraklarında şehit düştüğünü söyledi. Şehit düşen askerler arasında Sivaslıların da bulunması nedeniyle babasının kendisine Sivas ismini verdiğini belirten Guliyev, "64 yıldır bu ismi taşıyorum. Araştırma yaptım, tek Azerbaycan'da değil, Türkiye'de ve dünyada böyle bir isim yok." dedi.

"Benim için tarihi bir gündü"

Yıllardır ismini taşıdığı Sivas'ı görme hasretiyle yaşadığını dile getiren Guliyev, sürekli kentle ilgili araştırmalar yaptığını ifade etti. Merakını gidermek için Sivas'a geldiğini aktaran Guliyev, "Allah'a çok şükür rüyalarımda gördüğüm Sivas'a geldim. Benim için tarihi bir gündü, bugünü hiç unutmayacağım. Allah babama rahmet eylesin, benim adımı Sivas koymuş. Sivas'ın halkı delikanlı, mert ve sözlerini tutan kişilerdir. Bu yüzden adımın Sivas olmasından gurur ve şeref duyuyorum. Sivas'ı çok beğendim, tarihi bir şehir. Atatürk, Cumhuriyetin temellerini burada atmış. Bu tarihi ve mert şehrin ismini taşıyorum." diye konuştu.

"Torunuma da Sivas ismini koyacağım"

Azerbaycan'da ismini duyan herkesin çok şaşırdığını ve anlamını sorduğunu anlatan Sivas Guliyev, herkese adını nereden aldığını açıkladığını söyledi. Babasına ismini Sivas koyduğu için müteşekkir olduğunu dile getiren Guliyev, şunları kaydetti:

"Sivaslılar beni çok sıcak karşıladılar. Sivas halkı çok misafirperver ve ismimi duyanlar çok duygulandı. Bir bayan ismimi öğrenince kendi adının da Sivas olmasını çok istediğini söyledi. Ben de ona çocuğunun adını Sivas koymasını tavsiye ettim. Bu ismin yaşaması için torunuma Sivas adını koyacağım. Sivas adı yaşayacak, tek olmayacak ve çoğalacak."

Kaynak: AA