Azerbaycanlı şarkıcıdan sağanak altında konser

Iğdır'da bu yıl ikincisi düzenlenen Geleneksel Kayısı Festivali çerçevesinde sahne alan Azerbaycanlı sanatçı Şebnem Tovuzlu, şarkılarını sağanak altında söyledi.

Iğdır Belediyesince düzenlenen festivalin ikinci gününde Türk Halk Müziği sanatçısı Seyfettin Çelik konser verdi.

Çelik'in konseri sırasında başlayan sağanak Azerbaycanlı sanatçı Şebnem Tovuzlu sahneye çıktığında daha da arttı.

Tovuzlu, sağanağa rağmen şarkılarını söylemeyi sürdürdü, ardından seyircilerin arasına inerek özçekim yaptı.

Festival, yarın yapılacak etkinliklerle devam edecek.

Kaynak: AA