Azerbaycanlı sanatçı Azerin, Başkentli müzikseverlerle buluştu
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Azerbaycanlı sanatçı Azerin, Başkentli müzikseverlerle buluştu

03.10.2020 22:13 | Son Güncelleme: 03.10.2020 22:37

Azerbaycanlı sanatçı Azerin, "Türkiye-Azerbaycan Dostluk Konseri"nde Başkentli müzikseverlerle buluştu.

Azerbaycanlı sanatçı Azerin, "Türkiye-Azerbaycan Dostluk Konseri"nde Başkentli müzikseverlerle buluştu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Ankara Türk Dünyası Müzik Topluluğunca Panora Park'ta düzenlenen "Türkiye-Azerbaycan Dostluk Konseri"nde Azerbaycanlı sanatçı Azerin sahne aldı.

Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği konserde Azerin, şef Cem Gürdal yönetiminde türkülerini seslendirdi.

Sanatçı Azerin, buradaki konuşmasında, işgal altındaki Madagiz yerleşim biriminde artık Azerbaycan bayrağının dalgalandığını söyledi.

Azerin, "Azerbaycan'ın haklı davasında Azerbaycan'ın yanında olan, Azerbaycan'a omuz veren, desteğini esirgemeyen sadece Azerbaycan'ın değil adaletin, hakkın, insanlığın yanında olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne, Türkiye'nin aziz halkına teşekkürler. Minnettarız. Allah razı olsun." dedi.

Halka açık ve ücretsiz gerçekleşen konserde, Ankara Türk Dünyası Müzik Topluluğu sanatçıları da eserlerini seslendirdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uygun olarak gerçekleştirilen etkinliğe, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim katıldı.

Azerbaycanlı sanatçı Azerin, Başkentli müzikseverlerle buluştu
Azerbaycanlı sanatçı Azerin, Başkentli müzikseverlerle buluştu
Azerbaycanlı sanatçı Azerin, Başkentli müzikseverlerle buluştu
Azerbaycanlı sanatçı Azerin, Başkentli müzikseverlerle buluştu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Yıldızalp Özmen

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