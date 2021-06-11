Azerbaycanlı sanatçı Azerin, A Milli Futbol Takımı için şarkı yaptı
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Azerbaycanlı sanatçı Azerin, A Milli Futbol Takımı için şarkı yaptı

Azerbaycanlı sanatçı Azerin, A Milli Futbol Takımı için şarkı yaptı
Anadolu Ajansı / Ercan Çakar - Haberler | Spor

Azerbaycanlı sanatçı Azerin, 2020 Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2020) mücadele eden A Milli Futbol Takımı için özel bir şarkı yaptı.

Azerbaycanlı sanatçı Azerin, 2020 Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2020) mücadele eden A Milli Futbol Takımı için özel bir şarkı yaptı.

Azerbaycanlı sanatçının, EURO 2020'deki ilk maçına bu akşam çıkacak ay-yıldızlı takım için yaptığı "Canım Türkiye'm" isimli şarkı, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar

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