Azerbaycanlı sanatçı Azerin, A Milli Futbol Takımı için şarkı yaptı
Azerbaycanlı sanatçı Azerin, 2020 Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2020) mücadele eden A Milli Futbol Takımı için özel bir şarkı yaptı.
Azerbaycanlı sanatçı Azerin, 2020 Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2020) mücadele eden A Milli Futbol Takımı için özel bir şarkı yaptı.
Azerbaycanlı sanatçının, EURO 2020'deki ilk maçına bu akşam çıkacak ay-yıldızlı takım için yaptığı "Canım Türkiye'm" isimli şarkı, sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar