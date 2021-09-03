Azerbaycanlı şampiyon kick boksçu ring için hazırlıklara başladı
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Azerbaycanlı şampiyon kick boksçu ring için hazırlıklara başladı

Azerbaycanlı şampiyon kick boksçu ring için hazırlıklara başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Hollandalı rakibini ringde yenerek bir üst tura çıkan Azerbaycanlı milli kick boksçu Şahmar Memmedzade, Macaristanlı rakibiyle karşı karşıya geleceği bir sonraki maç için çalışmalara başladı.

Hollandalı rakibini ringde yenerek bir üst tura çıkan Azerbaycanlı milli kick boksçu Şahmar Memmedzade, Macaristanlı rakibiyle karşı karşıya geleceği bir sonraki maç için çalışmalara başladı.

Geçtiğimiz aylarda çıktığı ringde Hollandalı rakibi Abderrahman Kamil'i yenerek bir sonraki maça çıkmaya hak kazanan Şahmar Memmedzade, 16 Ekim'de karşılaşacağı Macaristanlı rakibi Dominik Bereczki'yi mağlup etmek için çalışmalara başladı. Kariyeri boyunca 4 kez Dünya ve Avrupa şampiyonu olan Memmedzade galibiyetini Türkiye ve Azerbaycan şehitlerine armağan etmişti. Bir sonraki maç içinse gününün büyük bir kısmını antrenmanlara ayıran Memmedzade hazırlık sürecini anlattı.

"Sert ve tempolu antrenmanlar yapıyorum"

Yoğun bir süreçte olduğunu belirten Şahmar Memmedzade, "Bir önceki turda rakibimi yenerek bir sonraki maça çıkmaya hak kazanmıştım. Çalışmalara yoğun ve tempolu bir şekilde devam ediyoruz. Rakibim gerçekten iyi bir sporcu. Elimizden geldiğince çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İşin başından çalışmaları sıkı tutarak daha sert ve tempolu antrenmanlar yapıyoruz. Son karşılaşmamda galibiyet alınca şehitlerimize armağan etmiştim. Umarım bu maçta da galip gelerek aynı duyguları tekrar yaşatırım" diye konuştu. - İSTANBUL

Azerbaycanlı şampiyon kick boksçu ring için hazırlıklara başladı
Azerbaycanlı şampiyon kick boksçu ring için hazırlıklara başladı
Azerbaycanlı şampiyon kick boksçu ring için hazırlıklara başladı
Azerbaycanlı şampiyon kick boksçu ring için hazırlıklara başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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