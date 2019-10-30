Azerbaycanlı şairden Türk askerine anlamlı şiir

30.10.2019 11:37

Azerbaycanlı şair Barış Cavid Mövsümlü'nün Barış Pınarı Harekâtındaki ordumuzun kahramanlığından etkilenerek yazdığı ve seslendirdiği "Şanlı Türk Askerine" şiiri sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Ankara'da yaşayan Azerbaycanlı şair Barış Cavid Mövsümlü, ordumuzun Suriye'nin kuzeyinde, terör örgütlerini ortadan kaldırmak için yaptığı Barış Pınarı Harekâtı sırasında yaşadığı hisleri kaleme aldığını belirterek "Azerbaycanlı bir Türk olarak bir millet iki devlet düsturuyla Türkiye'nin Barış Pınarı Harekâtı'na destek vermek ve içimdeki o duygular ile bizim de ordumuz olan Türk askerine seslenmek istedim" dedi.

Osman Paşa Marşı eşliğinde seslendirdiği Şanlı Türk Askeri şiiri ile Türk ordusuna selam veren Barış Cavid Mövsümlü'nün şiiri sosyal medyada oldukça ilgi gördü.