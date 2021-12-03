Azerbaycanlı pilotlar HÜRKUŞ'la uçuş gerçekleştirdi

Azerbaycanlı pilotlar, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen HÜRKUŞ askeri eğitim uçağı ile Bakü semalarında uçtu.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, iki HÜRKUŞ uçağının gösteri amacıyla Bakü'ye getirildiğini açıkladı.

Açıklamada, Türk ve Azerbaycanlı pilotların HÜRKUŞ'larla gösteri uçuşları yaptığı belirtildi. Uçuşları Azerbaycan Hava Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Ramiz Tahirov, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, Askeri Ataşe Tuğgeneral Zekeriya Yalçın ve diğer yetkililer izledi.

Pilotlar, uçuş sonrasında uçaktan inerken Türkiye ve Azerbaycan bayraklarını dalgalandırdı.

Gösteri sonrasında davetlilere HÜRKUŞ'la ilgili brifing verildi.

AA / Ruslan Rehimov - Son Dakika Haberleri

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