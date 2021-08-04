Azerbaycanlı Nazrin hayata yeniden adım attı

Azerbaycanlı Nazrin hayata yeniden adım attı Trafik kazasından sonra felç kalan 17 yaşındaki genç kız Fizyomer'de hayata tutundu Trafik kazasında felç olan Nazrin Aliyeva: "Tedavimde motivasyonun önemli olduğunu düşünüyorum" Fizyomer Terapia Kurucusu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr.

Azerbaycanlı Nazrin hayata yeniden adım attı

Trafik kazasından sonra felç kalan 17 yaşındaki genç kız Fizyomer'de hayata tutundu

Trafik kazasında felç olan Nazrin Aliyeva:

"Tedavimde motivasyonun önemli olduğunu düşünüyorum"

Fizyomer Terapia Kurucusu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Türkan Tünerir:

"Felç durumundaydı, ellerini kullanmaya başladı ve dik oturabiliyor"

ESKİŞEHİR - Azerbaycan'da geçirdiği trafik kazasında boynunun kırılması sonucunda felç kalan 17 yaşındaki Nazrin Aliyeva, Fizyomer Terapia Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezinde gördüğü tedavi sonrasında hayata yeniden adım attı.

Azerbaycan'da iki yıl önce geçirdiği trafik kazası sonrası boynu kırılan ve boynundan aşağısını kımıldatamayan 17 yaşındaki Nazrin Aliyeva, kazanın ardından hareket kabiliyetini neredeyse kaybetti. 17 yaşındaki talihsiz genç kız kaza sonrasında ameliyat olduktan sonra hareket kabiliyetini arttırabilmek için birçok hastanede tedavi görse de istediği noktaya ve motivasyona ulaşamadı. Ailesinin ve kendisinin araştırmalarının sonucunda Eskişehir'de hizmet veren Fizyomer Terapia Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi'ni bulan aile bir ay önce Eskişehir'e gelip tedaviye başladı. Bir aylık tedavi süreci sonucunda Nazrin Aliyeva, bazı hareketlerini geri kazandı. Diğer gittiği hastanelerden farklı bir ortamla karşılaştığını ifade eden Azerbaycanlı aile, kızlarının hareket gelişimi ile ilgili yarınlar için daha umutlu olduğunu dile getirdi.

"Burayı kendi ülkemden ayırt edemiyorum"

Geçirdiği kaza sonucunda neler yaşadığından bahseden Nazrin Aliyeva, birçok hastanede fizik tedavi gördüğünü ama aralarında en iyisinin Fizyomer Terapia Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi olduğunu dile getirdi. Bu olumlu farkın nedeninin ise hastane personelinin aile gibi olmasına bağlarken diğer tedavi merkezlerinden daha çok motive olduğunun ise altını çizdi. Verilen hizmet hakkında Nazrin Aliyeva, "İki yıl önce trafik kazasında boynum kırıldı. Birçok yerde tedavi gördüm ama en çok etkisini gördüğüm yer Fizyomer. Fizyomer'in tedavisini ve en çok da motivasyonunu çok sevdim. Tedavide motivasyon çok önemli diye düşünüyorum. Çünkü insan üzgünken hiçbir tedaviyi yapamıyor diye düşünüyorum. İlk başlarda benim boynumdan aşağısı kıpırdamıyordu şimdi ise oturma dengem, ayakta kalma sürem gibi değerler daha da iyileşti. Burada doktorum Türkan hoca başta olmak üzere, fizyoterapistlerim Hüseyin hoca, İbrahim hoca, Canan hoca ve Görkem hocaya çok teşekkür ederim. İyileşmemde bana yardım ettiklerini düşünüyorum. Ailem gibi hissettim, çok samimiler. Burayı kendi ülkemden ayırt edemiyorum, burayı kendi evim gibi biliyorum" dedi.

"Faydasını gördük daha çok kalmaya karar verdik"

Kızı gibi babası Habil Aliyev de doktorların ve sağlık çalışanlarının özverisine dikkat çekerken, süreci anlattı. Bir ayda çok yol kat ettiklerini söyleyen baba Habil Aliyev, mutluluklarını şu sözlerle dile getirdi, "Biz Azerbaycan Bakü'den geldik. Trafik kazası geçirdik. Biz buranın faydasını gördüğümüz için daha çok kalmaya karar verdik. Tedaviler iyi gidiyor, sağ olsun yönetim, fizyoterapistler herkes çok iyi hepsine çok teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun. Oturmasında fark var, göğsünü tutabiliyor, kendisi yemek yiyor. Fark çok fazla, şükürler olsun, umudumuz daha fazla."

"Kendi dilimizle kendi insanımız gibi"

Fizyomer Terapia Kurucusu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Türkan Tünerir ise 17 yaşındaki Nazrin Aliyeva'nın kaydettiği gelişimleri aktardı. Uzmanı Dr. Türkan Tünerir, Azerbaycan vatandaşı olan aileyi kendilerinden biri olarak gördüklerini belirterek, çok güzel bir uyum sağladıklarını ifade etti. Fizyomer Terapia Kurucusu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Türkan Tünerir, "Nazrin'in tedavisinin ikinci ayındayız. Daha önce geldiğinde Servikal 5 ve 6'daki kırık nedeniyle trafik kazası sonrası her iki kol ve bacağında felç durumu mevcuttu. Daha önce altı ay fizik tedavi ve rehabilitasyon görmesine rağmen motivasyonu iyi değildi ve kendisini umutsuz hissediyordu. Ama Fizyomer'de ona motivasyon ve iyileşebileceği duygusunu açıkladık. Tedavisine başladık. Kendileri Azerbaycan'dan, kardeş ülkeden geldiler. Biz kendilerini bizim ülkemizden bir vatandaş gibi görüyoruz, bizim misafirimiz onlar. Nazrin ellerini çok iyi kullanmaya başladı, oturma dengesi düzeldi. Dik oturabiliyor, destekli olarak ayakta durmaya başladı. Ayakta durma süresi gitgide uzuyor. Çok güzel bir uyum sağladık. Onlar da bir aylık tedavi sürecini ikinci aya uzattılar. En büyük amacımız Nazrin'in yürümesini görmek" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Bahadır Turgut