Azerbaycanlı muhabir ve kameraman alevlerin arasında kalmaktan son anda kurtuldu
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Azerbaycanlı muhabir ve kameraman alevlerin arasında kalmaktan son anda kurtuldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesindeki orman yangınında alevlerin kara yoluna kadar ilerlemesi sonucu Azerbaycanlı muhabir ve kameraman alevlerin arasında kalmaktan itfaiyecilerin müdahalesiyle son anda kurtuldu.

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesindeki orman yangınında alevlerin kara yoluna kadar ilerlemesi sonucu Azerbaycanlı muhabir ve kameraman alevlerin arasında kalmaktan itfaiyecilerin müdahalesiyle son anda kurtuldu.

Azerbaycanlı gazeteciler, Azerbaycanlı ve Türk itfaiyecilerinin çalışmaları sayesinde alevlerin arasında kalmaktan son anda kurtuldu. Türkiye'deki orman yangınlarıyla mücadele eden ekipleri çekmek için Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde bulunan Azerbaycan'ın İctimai TV televizyon kanalı muhabiri ve kameramanı görevlerini gerçekleştirirken, yangının bir anda genişlemesi sonucunda alevlerin arasında kalmaktan son anda kurtuldu. Alevlerin yayıldığı bölgeden hızla ayrılan muhabir ve kameramanın sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, ikilinin yayına kaldıkları yerden devam ettiği görüldü.

(Kamil Nadirli/İHA)

Azerbaycanlı muhabir ve kameraman alevlerin arasında kalmaktan son anda kurtuldu
Azerbaycanlı muhabir ve kameraman alevlerin arasında kalmaktan son anda kurtuldu
Azerbaycanlı muhabir ve kameraman alevlerin arasında kalmaktan son anda kurtuldu
Azerbaycanlı muhabir ve kameraman alevlerin arasında kalmaktan son anda kurtuldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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