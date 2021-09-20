Azerbaycanlı milli vücutçu Aliyulla Abbaszade, Avrupa'yı salladı - Haberler
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Azerbaycanlı milli vücutçu Aliyulla Abbaszade, Avrupa'yı salladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Azerbaycanlı milli vücutçu Aliyulla Abbaszade, Avrupa'yı salladı

Arnold Classic Europe finallerine Türkiye'de hazırlanan ve Türk sporcularla birlikte yarışmalara katılan Azerbaycanlı milli sporcu Aliyulla Abbaszade, 95 kg kategorisinde Avrupa Şampiyonu oldu.

Arnold Classic Europe finallerine Türkiye'de hazırlanan ve Türk sporcularla birlikte yarışmalara katılan Azerbaycanlı milli sporcu Aliyulla Abbaszade, 95 kg kategorisinde Avrupa Şampiyonu oldu.

Azerbaycanlı Milli Sporcu Aliyulla Abbaszade, 25 Eylül İspanya'da düzenlenen Arnold Classic Europe Müsabakası'nda 95 kg kategorisinde sahneye çıktı. Müsabakada resmi olarak Azerbaycan'ı, manevi olarak da Türkiye'yi Avrupa sahnesinde temsil eden Abbaszade, bütün rakiplerini geride bırakarak kendi kategorisinde altın madalyayı kazanıp Avrupa Şampiyonu oldu.

Türkiye'yi çok sevdiğini ve finallere Türkiye'de hazırlandığını belirten Abbaszade, "Çok zor şartlarda sekiz haftalık bir hazırlık süreci geçirdim. 13 kg fazladan kilomun olması ve her hangi bir spor koçumun veya antrenörümün olmaması bu süreci daha da zorlaştırdı. Ama tüm bu zorluklara rağmen mücadeleyi bırakmadım, gece gündüz çalıştım. Sahnede enternasyonal dereceleri olan üç İspanyol, bir Meksika ve bir Şili sporcusuyla yarıştım. Kıran kırana, çok zor bir yarış geçti. Ama bütün rakiplerimi yenerek başardım. Avrupa Şampiyonu oldum. Çok mutluyum. Duygularımı tarif edebilecek söz bulamıyorum. Aynı zamanda bu başarı Azerbaycan spor tarihinde Arnold Classic'te bir ilktir. Çünkü ilk kez bu müsabakada altın madalya kazanıyoruz. Bir sonraki hedefim altı hafta sonra tekrar Avrupa'da İspanya'da düzenlenecek olan müsabakada Dünya Şampiyonu olmaktır" dedi.

Yarışmada manevi olarak Türkiye'yi temsil ettiğini ifade eden Aliyulla Abbaszade, "Bu galibiyetimi Azerbaycan ve Türkiye halkına armağan ediyorum. Bu zorlu süreçte bana maddi ve manevi destek olan herkese teşekkürlerimi iletiyorum. Sporla sağlıklı günler dilerim" şeklinde konuştu.

(Mehmet Barlas/İHA)

Azerbaycanlı milli vücutçu Aliyulla Abbaszade, Avrupa'yı salladı

Azerbaycanlı milli vücutçu Aliyulla Abbaszade, Avrupa'yı salladı

Azerbaycanlı milli vücutçu Aliyulla Abbaszade, Avrupa'yı salladı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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