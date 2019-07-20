Azerbaycanlı milletvekilinden Türkiye'ye turizm çağrısı

Türkiye'den turist olarak gelenlerin sayısının çok az olduğuna dikkat çeken Babaoğlu Azerbaycan'da gezilecek ve görülecek yerlerin çok olduğundan da bahsetti. Milletvekili Hikmet Babaoğlu, başkent Bakü'deAvrasyabulteni.com'dan Ülker Piriyeva'nın sorularını cevapladı:

-Azerbaycan – Türkiye ilişkileri hakkında ne söylemek istersiniz

Türkiye ve Azerbaycan tarihini en güzel ifade eden fikir, büyük ulu önderimiz Haydar Aliyev'in Türk milleti iki devletin milletidir fikridir. Bugün Türkiye ve Azerbaycan arasındaki münasebetler dünyada örnek olan münasebetlerdir. İki kardeş halkının birbirini daha derinden tanıması adına ilişkiler hep gündemde olmalıdır.

-İki ülke arasında gerçekleşen turizmi nasıl değerlendiriyorsunuz

Türkiye büyük bir turizm ülkesi. Azerbaycanlılar Türkiye'yi çok seviyor. Türkiye büyük bir devlettir, medeniyetlerin merkezindedir. Azerbaycan'dan önemli sayıda insanımız Türkiye'ye tatile gitmektedir. Her iki ülke arasında kültür ve dil sorunu yoktur. Azerbaycanlılar seve seve Türkiye'ye gitmektedirler. Ancak Türkiye'den turist olarak gelen çok azdır. Arzu ediyoruz ki, Türkiye'den daha çok insanımız Azerbaycan'a tatile gelsin, turizm amaçlı gelsin. Kardeşlerimiz gelsin Azerbaycan'ı yeniden keşfetsinler. Azerbaycan'da turizm ülkesidir. Azerbaycan'ın mutfağını Türkiye'den gelen kardeşlerimiz çok lezzetli bulacaktır. Her iki devlette lezzet farkı yoktur. Üstelik Azerbaycan'da gezecek ve görülecek öyle çok yerler var ki, kardeşlerimiz buradan ayrılırken çok memnun olacaklardır. Gelecek yıllarda turizm alanında Azerbaycan'ı en iyi yerlerde göreceğiz.

-Kardeşlerimizin, akrabalarımızın yaşadığı Türkiye'ye mesajınız nedir

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev der ki; "Türkiye güçlü olsun ki bizde güçlü olalım." Mesajımız odur ki Türkiye güçlü olsun her zaman. Atalarımızdan bize miras kalan bu güzel ülke her zaman güçlü ve birlik içerisinde olsun.

-Azerbaycan Cumhuriyeti Diaspora İşlerinden Sorumlu Devlet Komitesi, Avrasyabulteni.com hakkında "Azerbaycan'ın Türkiye'deki sesi Avrasya Bülteni'dir" şeklinde bir değerlendirmede bulundu. Siz neler söylemek istersiniz.

Haber portalınızın adını Avrasya koymanızı memnuniyetle tebrik ediyorum. Avrasya ismine, yada Avrasyacılığafarklı anlamlar yüklense de Avrasya bizim mekandır. Biz buradayız. Avrasya da büyük devletler kurmuşuz. Avrasya'ya uzun yıllar biz hakim olmuşuz. Avrasya'daki gerçeklere ve milli kaygılara Avrasyabulteni.com'da yer vermenizi arzu ediyoruz. Avrasya Bülteni'nin bu bölgeye ve Türkiye ile Azerbaycan'ın tanıtımına katkı koyacağına inanıyorum. Sizleri tebrik ediyor başarılar diliyorum.

Kaynak: Bültenler