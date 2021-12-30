Azerbaycanlı komutan yeniden Marmaris'te

MARMARİS, MUĞLA (İHA) - Azerbaycanlı itfaiyeciler, Marmaris yangını sırasında gözü karalıkları ve cesaretleriyle büyük takdir toplamıştı. İtfaiyecilerin komutanı Albay Rasim Ahmet 4 ay sonra Marmaris'e gelerek Başkan Oktay ile görüştü.

Marmaris'te Ağustos ayında meydana gelen yangında söndürmek için Türkiye'nin dört bir yanından ve başka ülkelerden yardım ekipleri gelmişti. Marmaris'e ilk koşanlar arasında Azerbaycanlı itfaiyeciler olmuştu. Azerbaycanlı itfaiyeciler komutanları Albay Rasim Ahmet'le birlikte canlarını hiçe sayarak alevlere karşı mücadele etmişti.

Aradan geçen 4 ayın ardından Azerbaycan İtfaiye Komutanı Albay Rasim Ahmet'i tekrar Marmaris'i ziyaret etti. Belediye Başkanı Mehmet Oktay'la bir araya gelen Albay Rasim Ahmet, Azerbaycanlı bakanların ve Azerbaycan halkının selamlarını getirdiğini söyledi.

Yangının söndürülmesinde Azerbaycanlı itfaiyecilerin çok büyük desteği olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Mehmet Oktay ise "Bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadınız ve gözü kara bir şekilde çalıştınız. Sizin nasıl cansiperane çalıştığınıza, alevlerin üzerine nasıl gittiğinizi ben de şahit oldum. O atmosferde korkusuzca ilerlemeleri gerçekten takdire şayan. Elbirliği ile yangının üstesinden geldik. Biz iki devlet, bir milletiz. Bunu bir kez daha hep birlikte yaşadık" dedi. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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