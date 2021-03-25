Azerbaycanlı kayıp öğrenci bulundu
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Azerbaycanlı kayıp öğrenci bulundu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Azerbaycanlı kayıp öğrenci bulundu

Karabük'te, 5 gündür kendisinden haber alınamayan Azerbaycanlı İsmail Sahbandirov, geçici olarak ikamet ettiği adresinde bulundu.

Barışmak için gittiği kız arkadaşı kapıyı açmayınca silahla kendini vurdu
Barışmak için gittiği kız arkadaşı kapıyı açmayınca silahla kendini vurdu

Karabük'te, 5 gündür kendisinden haber alınamayan Azerbaycanlı İsmail Sahbandirov, geçici olarak ikamet ettiği adresinde bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Azerbaycan'dan Karabük Üniversitesine kayıt yaptırmak için gelen 18 yaşındaki İsmail Sahbandirov'dan bir süredir haber alamayan ağabeyi Z.S. Beşbinevler Şehit Mehmet Esen Polis Merkezi Amirliğine giderek kayıp ihbarında bulundu. Z.S., kardeşinin kaldığı yurttan 4-5 gün önce ayrıldığını, kendisinden bir daha haber alamadığını ve hayatından endişe ettiğini belirtti.

Polis ekipleri kayıp şahısla ilgili çalışma başlatırken, Sahbandirov'un Karabük'ten ayrılmadığını tespit etti. Kentte aramalarını genişleten polis ekipleri, Sahbandirov'un geçici olarak bir ikamette olduğunu belirledi. Sağ salim bulunan Sahbandirov'un herhangi bir suça maruz kalmadığı da tespit edildi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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