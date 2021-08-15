Azerbaycanlı Kahraman Kardeşlerimizi Ziyaret Ettik

Azerbaycanlı Kahraman Kardeşlerimizi Ziyaret Ettikİçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakan Yardımcısı Etibar Mirzayev ve Muğla Valisi Orhan Tavlı Muğla Kredi Yurtlar Kurumunda kalan Azerbaycan'dan gelen...

Azerbaycanlı Kahraman Kardeşlerimizi Ziyaret Ettikİçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakan Yardımcısı Etibar Mirzayev ve Muğla Valisi Orhan Tavlı Muğla Kredi Yurtlar Kurumunda kalan Azerbaycan'dan gelen Yangın ekibini ziyaret etti. Yangının kontrol altına alınmasındaki önemli katkıları nedeniyle Azerbaycan yangın ekibine teşekkür eden İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy "Tek Millet İki Devlet" söyleminin sözden ibaret olmadığını bir kez daha gördük. Emeği geçenlere teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu. Azerbaycan ekibini Kredi Yurtlar Kurumunda ağırlamaktan memnun olduklarını söyleyen Gençlik ve Spor Bakan yardımcısı İhsan Selim Baydaş, Azerbaycan ekibine teşekkür ederek Türk Milli Takımı forması hediye etti. Azerbaycan ekibinin üstün gayret ve başarılı çalışmalarının, yangınla olan mücadelesinin her türlü takdirin üstünde olduğunu vurgulayan Muğla Valisi Orhan Tavlı, "Yanımızda yangına karşı mücadele veren kahraman kardeşlerimize en kalbi teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. TEK MİLLET, İKİ DEVLET

Kaynak: Habermetre