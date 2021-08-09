Azerbaycanlı iş ve bilim insanlarından Manavgat'taki yangından zarar görenlere yardım

Türkiye Mezunu Azerbaycanlı İş ve Bilim İnsanları Platformu, Manavgat'taki orman yangınının ardından yaraların sarılmasına destek amacıyla 100 bin liralık yardımda bulundu.

Türkiye Mezunu Azerbaycanlı İş ve Bilim İnsanları Platformu, Manavgat'taki orman yangınının ardından yaraların sarılmasına destek amacıyla 100 bin liralık yardımda bulundu.

Platform, Türkiye'de yaşanan orman yangınları dolayısıyla yardım kampanyası başlattı.

Platform üyelerince toplanan 100 bin liralık yardım, Antalya Valiliği Orman Yangını Yardım Hesabı'na yatırıldı.

Manavgat'taki Afet Yönetim Merkezinde Antalya Valisi Ersin Yazıcı'yı ziyaret eden platform üyeleri, yangın ve yardımlarla ilgili bilgi aldı.

Platform adına Vügar Novruzoğlu, Yazıcı'ya, bankaya yatırdıkları paranın dekontunu teslim etti.

Yazıcı, kardeş ülke Azerbaycan'ın orman yangınlarıyla mücadeleye büyük destek verdiğini söyledi.

Novruzoğlu da platform adına 10 bin ağaçlık hatıra ormanı oluşturmayı planladıklarını belirterek, "İki devlet tek millet anlayışıyla her şartta kardeş ülke Türkiye'nin yanındayız." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Hepokur