Azerbaycanlı heyetten Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonuna ziyaret

Azerbaycan Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan bir heyet Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonunu ziyaret etti.

Azerbaycan Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan bir heyet Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonunu ziyaret etti.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre Türkiye'nin bocce branşındaki tecrübelerinden faydalanmak amacıyla Türkiye'yi ziyaret eden Elnur Mammadov başkanlığındaki heyeti, federasyon genel sekreteri Eren Öztürk karşıladı. Heyet daha sonra Kahramankazan ilçesinde bulunan bocce tesisini ziyaret ederek milli takım antrenörleriyle bir araya geldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen heyet başkanı Elnur Mammadov, Türkiye'nin sporda tecrübeli bir ülke olduğunu belirterek, bundan en iyi şekilde faydalanmak istediklerini söyledi.

Azerbaycan'a döndüklerinde çalışma ve gözlemlerini yetkililerle paylaşacaklarını anlatan Mammadov, "Bu sene Konya'da düzenlenecek olan İslami Dayanışma Oyunları'na katılmak istiyoruz. Türkiye ile ortak bir çalışma yapma planımız var. İlerleyen tarihlerde dart branşı için de Türkiye'den destek alacağız. Federasyon başkanı Mutlu Türkmen Bey'e daveti için çok teşekkür ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.