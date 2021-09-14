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Azerbaycanlı heyet Nevşehir Belediyesini ziyaret etti

AA / Behçet Alkan - Haberler | Güncel
Azerbaycanlı heyet Nevşehir Belediyesini ziyaret etti

Azerbaycanlı iş insanları, Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran'ı ziyaret etti.

Azerbaycanlı iş insanları, Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran'ı ziyaret etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Savran, iş insanı Reşat Cabirli başkanlığındaki heyeti makamında ağırladı.

Cabirli, Nevşehir'de bulunan Türkiye-Azerbaycan Kardeşlik Anıtı'nın yapımından duydukları mutluluğu aktararak, Azerbaycan halkı ve iş insanları adına Savran'a teşekkür etti.

Anıtın Azerbaycan medyasında geniş yer bulduğunu belirten Cabirli, Nevşehir ile Azerbaycan arasındaki dostluk ve kardeşlik bağlarını ticaret ve turizm alanında da geliştirmek istediklerini, bu kapsamda Nevşehirli yöneticiler ve iş insanları ile temaslarda bulunacaklarını kaydetti.

Ziyaretten duyduğu mutluluğu ifade eden Savran ise Azerbaycanlı iş insanlarını yatırım için kente davet ederek, Azerbaycan ile ticaret ve turizm alanındaki ilişkilerin güçlenmesi adına belediye olarak her türlü desteği vermeye hazır olduklarını bildirdi.

Savran daha sonra konukları ile Şifa Köprülü Kavşağı'nda bulunan Türkiye-Azerbaycan Kardeşlik Anıtı'nı gezdi.

AA / Behçet Alkan - Son Dakika Haberleri
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