Azerbaycanlı gençlerden Türkiye'ye anlamlı Barış Pınarı mesajı

15.10.2019 00:17

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na bir destek de Azerbaycanlı gençlerden geldi.

"ENERJİ KORİDORU" ADI ALTINDA TERÖR KORİDORU KURULMAK İSTENİYOR

Azerbaycan Islahatçı Gençler Birliği Başkanı Ferit Şahbazlı, Türkiye'nin başlattığı Barış Pınarı Hareketinin amacının ülke sınırlarının güvenliğini sağlamak, "enerji koridoru" adı altında kurulmak istenen "terör koridoruna" ve devamlı hal alan terör saldırılarına engel olmak olduğunu söyledi.

"ULUSLARARASI YASAL DÜZENLEMELERE DAYANIYOR"

Şahbazlı sözlerini sürdürerek, "Bundan başka, Türkiye bu Harekatle terörden arınan bölgelere Suriyeli sığınmacıları yerleştirmek ve genel olarak bölgedeki tüm terör örgütlerinin varlığını sona erdirmeyi hedefliyor. Tüm bu hedefler, ilgili BM belgelerine ve beyanlarına, Avrupa Terörizmi Önleme Sözleşmesi ve diğer uluslararası yasal düzenlemelere dayanmaktadır. Uluslararası hukuk, devletlere yalnız kendi sınırları dahilinde değil, aynı zamanda terör kaynağı olan diğer ülkelerin sınırları içinde de uluslararası toplumu uyarmakla terörle mücadile operasyonlarının gerçekleştirilmesi hakkını tanıyor." dedi.

"SUÇ İÇİN KOŞULLAR OLUŞTURUYOR"

Ferit Şahbazlı, Türkiye'nin sorunlarının yıllarca işgal, bölücülük ve terörizmle yüz-yüze kalan bir ülke olarak Azerbaycan için yabancı olmadığını söyleyerek "Bugün Azerbaycan'ın işgal altındaki bölgelerinde çeşitli terörist gruplar var. Bu bölgede işgalci rejim organize suç için uygun koşullar oluşturuyor." ifadelerini kullandı.

"HER ZAMAN TÜRKİYE'Yİ DESTEKLİYORUZ"

"Türkiye bizim kardeş ülkemiz. Türkiye'nin başarısında sevinirken sorunlarını paylaşmaya hazırız. Azerbaycan gençliği, bu kutsal harekatta Türk Askerinin yanındadır" diyen Şahbazlı sözlerini şöyle sürdürdü: Azerbaycan -Türkiye ilişkileri tarihi dostluk, kardeşlik ve stratejik ortaklık ilkelerine dayanmaktadır. Bu iki kardeş ülke, birbirlerinin haklı davalarını her zaman desteklemiş ve uluslararası platformlarda ortak bir konumda hareket etmişlerdir. Bu anlamda Azerbaycan olarak, Türkiye'nin başlattığı Barış Pınarı Hareketini destekliyor ve kardeş ülkeye haklı mücadelesinde başarılar diliyoruz.