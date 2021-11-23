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Azerbaycanlı gençlerin metroda şarkılı eğlencesi

İhlas Haber Ajansı / Yunus Emre Şeker - Haberler | Genel

Azerbaycanlı gençlerin metroda şarkılı eğlencesi Azerbaycanlı gençler metroda Azerbaycan şarkıları söyleyerek eğlendi Azerbaycanlı bir grup üniversite öğrencisi metro istasyonunda Azerbaycan Türkçesi ile şarkı söyledi.

Azerbaycanlı gençlerin metroda şarkılı eğlencesi

Azerbaycanlı gençler metroda Azerbaycan şarkıları söyleyerek eğlendi

İSTANBUL - Azerbaycanlı bir grup üniversite öğrencisi metro istasyonunda Azerbaycan Türkçesi ile şarkı söyledi. Gençlerin eğlenceli anları durakta bekleyen vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

Azerbaycanlı bir grup üniversite öğrencisi genç, Yenikapı-Hacıosman Metro hattının Taksim istasyonunda Azerbaycan Türkçesi ile şarkılar söyledi. Mühendislik fakültesinde okudukları öğrenilen Azerbaycanlı gençlerin eğlencesi metro istasyonunda bekleyen vatandaşlar tarafından büyük bir ilgi ile izlendi. Vatandaşlar, gençlerin şarkılarına alkışlarla eşlik etti.

"İki devlet bir millet"

Azerbaycan Türkçesi ile şarkı söyleyerek eğlenen gençlerden biri, "İki devlet, bir bayrak. Var olun, Türkiye'yi seviyorum" diyerek Türkiye-Azerbaycan dostluğuna dikkat çekti.

Azerbaycanlı gençlerin metroda şarkılı eğlencesi

Azerbaycanlı gençlerin metroda şarkılı eğlencesi

Azerbaycanlı gençlerin metroda şarkılı eğlencesi

Azerbaycanlı gençlerin metroda şarkılı eğlencesi

Azerbaycanlı gençlerin metroda şarkılı eğlencesi

İhlas Haber Ajansı / Yunus Emre Şeker - Son Dakika Haberleri

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