Azerbaycanlı gazeteciler Bozkurt'taki sel felaketini aktarmak için çalışıyorlar
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Azerbaycanlı gazeteciler Bozkurt'taki sel felaketini aktarmak için çalışıyorlar

Azerbaycanlı gazeteciler Bozkurt'taki sel felaketini aktarmak için çalışıyorlar
Anadolu Ajansı / Recep Bilek - Haberler | Güncel

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketini, Azerbaycan ve dünya kamuoyuna aktarmak için Bozkurt'a gelen Azerbaycanlı gazeteciler, çalışmalarını sürdürüyor.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketini, Azerbaycan ve dünya kamuoyuna aktarmak için Bozkurt'a gelen Azerbaycanlı gazeteciler, çalışmalarını sürdürüyor.

Azerbaycan'da görev yapan Getty Images foto muhabiri Aziz Karimov ile Azerbaycan'da yayın yapan REAL TV'nin foto muhabiri Famil Mahmudbayli, felaketi aktarmak için üç gün önce Bozkurt'a geldi.

Sahada çalışmalarını sürdüren foto muhabirleri, çektikleri görselleri, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının selden sonra ilçede kurduğu Basın Merkezi'nden ülkelerine ve dünyaya servis ediyor.

Foto muhabiri Aziz Karimov, AA muhabirine, Bozkurt'a 3 gün önce gelerek çalışmaya başladıklarını söyledi.

Karabağ Savaşı'nda Türk gazetecilerin Azerbaycan'da çalıştığına işaret eden Karimov, "Buradaki acıları birlikte paylaşmaya, birlikte dünyaya ulaştırmak için geldik. Burada polislerle, arkadaşlarla çalışıyoruz. Bugün ve yarın burada olacağız. Azerbaycan'a döneceğiz. Türkiye'de yangılar ve selin olduğunu televizyondan duyduk. Yangınlara yetişemedik ama sel olunca planladık, gelmeyi kararlaştırdık. Burada insanlar, Azerbaycan'dan geldiğimizi söylediğimizde bize kapılarını açtılar." dedi.

Bozkurt'a gelirken nerede kalacaklarını düşündüklerini anlatan Karimov, şunları dile getirdi:

"Biz buraya gelirken ne yapacağız, nerede kalacağız diye düşünüyorduk. İlk geldiğimizde komiserler, diğer arkadaşlar hiçbir problem olmayacağını söyledi. Bizim çantalarımızı, malzemelerimizi özelde sakladılar. Bize, 'gidin çalışın, eşyalarınızı düşünmeyin' dediler. O günden bugüne kadar hiçbir problemimiz olmadı çok rahat çalıştık. İster Azerbaycan'da ister Türkiye'de yaşayan vatandaşlar olarak acınız, acımız, kederiniz, kederimizdir. Onun için bu acıyı görüp buraya geldik. İnsanlar burada ne yiyorsa biz de onu yiyoruz. Öyle otelde falan da lüks yerimiz yok. Biz şimdi arkadaşımla birlikte camide kalıyoruz. Yani bu problemi onlar nasıl hissediyorsa biz de öyle yaşıyoruz."

Azerbaycanlı gazeteciler Bozkurt'taki sel felaketini aktarmak için çalışıyorlar
Azerbaycanlı gazeteciler Bozkurt'taki sel felaketini aktarmak için çalışıyorlar
Azerbaycanlı gazeteciler Bozkurt'taki sel felaketini aktarmak için çalışıyorlar

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek

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