- Azerbaycanlı diplomat, ülkesinin Ermenistan konusunda diğer ülkeleri defalarca uyardığını...
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- Azerbaycanlı diplomat, ülkesinin Ermenistan konusunda diğer ülkeleri defalarca uyardığını...

28.09.2020 17:15 | Son Güncelleme: 28.09.2020 17:22

- Azerbaycanlı diplomat, ülkesinin Ermenistan konusunda diğer ülkeleri defalarca uyardığını hatırlattı Azerbaycan'ın Gürcistan'da bulunan diplomatı Eldar Bayramov, ülkesinin uluslararası topluma Ermenistan'ın yeni bir saldırı için hazırlandığına dair defalarca uyarıda bulunduğunu belirtti.

- Azerbaycanlı diplomat, ülkesinin Ermenistan konusunda diğer ülkeleri defalarca uyardığını hatırlattı

TİFLİS - Azerbaycan'ın Gürcistan'da bulunan diplomatı Eldar Bayramov, ülkesinin uluslararası topluma Ermenistan'ın yeni bir saldırı için hazırlandığına dair defalarca uyarıda bulunduğunu belirtti.

Ermenistan'ın 27 Eylül sabahı saat yerel saatle 06.00'da Azerbaycan'a ait noktaları vurması üzerine Azerbaycan ordusu karşı saldırılarını sürdürüyor. Azerbaycan'ın Tiflis'te bulanan diplomatı Eldar Bayramov devam eden çatışmalarla ilgili Azerbaycan'ın Tiflis Büyükelçiliğinde basın toplantısı gerçekleştirdi. Bayramov, Ermenistan'ın askeri güçlerinin Azerbaycan'daki sivillere, askeri noktalara yönelik saldırıları hakkında Gürcistan medyasını bilgilendirdi.

Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin sivil yerleşim bölgelerini bombalandığını ifade eden Bayramov, "27 Eylül saat 20.00 itibarıyla tahminlere göre 19 sivil yaranarak hastaneye kaldırıldı. Naftalan'daki evlerinde Elbrus Gurbanov ve 2'si çocuk olmak üzere aile fertleri hayatını kaybetti" ifadelerini kullandı.

Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarını işgal etmeyi planladığını ve bunu gizlemediğini belirten Bayramov, Ermenistan yönetiminin Azerbaycan'ı yeni topraklar için işgal politikası ile tehdit etmeye çalıştığını dile getirdi. Bayramov ayrıca, Azerbaycan'ın uluslararası topluma Ermenistan'ın yeni bir saldırı için hazırlandığına dair defalarca uyarıda bulunduğunu da hatırlattı.

Bayramov Ermenistan'ın saldırılarını önlemek ve sivil halkın güvenliğini sağlamak için Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin gerekli karşı saldırını sürdürdüğünü aktardı.

- Azerbaycanlı diplomat, ülkesinin Ermenistan konusunda diğer ülkeleri defalarca uyardığını...
- Azerbaycanlı diplomat, ülkesinin Ermenistan konusunda diğer ülkeleri defalarca uyardığını...
- Azerbaycanlı diplomat, ülkesinin Ermenistan konusunda diğer ülkeleri defalarca uyardığını...
- Azerbaycanlı diplomat, ülkesinin Ermenistan konusunda diğer ülkeleri defalarca uyardığını...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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