Azerbaycanlı çocuklardan Karabağ Zaferi'ni anlatan resim sergisi

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, ortaokul öğrencilerinin Karabağ Zaferi'yle ilgili resimlerinin yer aldığı sergi açıldı.

Türk hayırseverlerin kurduğu Gençliğe Yardım Fonu (GYF) ile Bakü Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce GYF'de düzenlenen serginin açılışına Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği İçişleri Müşaviri Nuri Öztürk, Emniyet Müşaviri Mustafa Çakır, Din Hizmetleri Müşaviri Zeki Yavuzyılmaz, şehit yakınları, gaziler ve öğrenciler katıldı.

Azerbaycan Milli Kahramanı şehit Tümgeneral Polat Heşimov'un annesi Semaye Heşimova da etkinlikte onur konuğu olarak yer aldı.

Şehitlerin saygı duruşu ile anıldığı etkinlikte İstiklal Marşı ve Azerbaycan Milli Marşı okundu.

Bakü Büyükelçiliği İçişleri Müşaviri Öztürk, Karabağ Zaferi gibi çok büyük zaferin çocukların gözüyle kalıcı resimlerle dökülmesinin, kendisini çok duygulandırdığını söyledi.

Çocukların olağanüstü yetenek sergilediğini belirten Öztürk, katılımcıları kutladı.

Bakü Gençlik ve Spor İl Müdürü Ragif Abbasov, şehitlerin hiçbir zaman unutulmayacağını vurgulayarak "Biz Türkler tarih yapıyoruz fakat tarihi yazmıyoruz. Resim de tarih yazımının bir parçasıdır. Zaferimizi resme döken tüm çocuklarımızı kutluyorum." ifadelerini kullandı.

GYF Başkanı Ahmet Tecim, Karabağ Zaferi'nin sadece Azerbaycan'ın değil, tüm Türk ve İslam dünyasının zaferi olduğunu dile getirdi.

Tecim, zafer ruhunu sürdürmek için bu tür etkinlikler gerçekleştirdiklerini; gençlerin vatan, millet ve bayrak sevgisiyle yetiştikleri sürece zaferlerin daim olacağını vurguladı.

Şehit Tümgeneral Polat Heşimov'un annesi Semaye Heşimova, gelecek nesillerin "milli ruhla" yetişmesinin önemine işaret ederek, Karabağ Savaşı'nın zaferle sonuçlanmasında kardeş ülke Türkiye'nin de payının olduğunu söyledi.

Etkinliğin sonunda sergide resimleri yer alan çocuklara plaket ve hediyeler verildi.

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