Azerbaycanlı askerleri Dağlık Karabağ'da 'Sarı Gelin' türküsünü seslendirdi
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Azerbaycanlı askerleri Dağlık Karabağ'da 'Sarı Gelin' türküsünü seslendirdi

13.11.2020 23:49 | Son Güncelleme: 13.11.2020 23:53
Azerbaycanlı askerleri Dağlık Karabağ'da 'Sarı Gelin' türküsünü seslendirdi

Ermenistan karşısında tarihi zafer elde eden Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ'da galibiyeti 'Sarı Gelin' türküsü ile taçlandırdı.

Ermenistan karşısında tarihi zafer elde eden Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ'da galibiyeti 'Sarı Gelin' türküsü ile taçlandırdı. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ'da Ermenistan işgali altında bulunan topraklarını 44 gün süren operasyonların ardından kurtardı.Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ'da galibiyeti 'Sarı Gelin' türküsü ile taçlandırdı. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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