Azerbaycanlı akademisyenlerden Türk halkına teşekkür

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde görevli Azerbaycanlı öğretim görevlileri,Türkiye'nin desteklerinden dolayı minnettar olduklarını söyledi.

Tokat GOP Üniversitesinde görevli Azerbaycanlı öğretim görevlileri Fizik Mühendisi Bahtiyar Memetov ve Güzel Sanatlar Resim Bölümü Prof. Muhammed Yüzbaşıov Niksar Belediyesini ziyaret ederek Belediye Başkanı Özdilek Özcan ile bir süre görüştüler.

Başkan Özcan, Azerbaycan ile sadece kardeşlik değil, kan bağımızın da olduğunu belirterek; "Karabağ yolunda savaşan can kardeşlerimizin Rabbim yar ve yardımcıları olsun. Kardeşlerimizin her zaman yanındayız. "Biz Azerbaycan ile dostluk değil, kardeşlik kan bağımız var o nedenle Azerbaycan'a yapılan herhangi bir haksız işgal girişimi aynı zamanda Türkiye'ye yapılmış bir işgal girişimi gibidir biz böyle değerlendiriyoruz. Biz kardeş Azerbaycan'ın yanındayız ve tüm dünyaya bu kardeşliğimizin bu birliğimizin duyurulması amaçlı bizde tabiki Azerbaycan bayrağımızı şu an hizmet ettiğimiz belediye binamıza astık. Bundan sonra da her şart altında Azerbaycanlı hemşerilerimizin kardeşlerimizin her daim yanında olduk ve olacağız inşallah" dedi.

Azerbaycan halkına verdikleri destekten dolayı Türk halkına teşekkür eden Azerbaycanlı akademisyenler "Ermenistan işgaline karşı Türkiye genelinde olduğu gibi Niksar Belediyemiz destek amacıyla Azerbaycan bayraklarını belediye binasına asmışlar büyük bir hassasiyet göstermişler kendilerine teşekkür ediyoruz. Bilesiniz ki bizde her zaman sizlerin yanındayız. Allah razı olsun çok sağolun" dediler.

Tokat GOP Üniversitesinde görevli Güzel Sanatlar Resim Bölümü Prof. Muhammed Yüzbaşıov, Niksar Belediyesinin anlamlı davranışından dolayı Başkan Özcan'a teşekkür ederek; "Ermenistan işgaline karşı Niksar Belediyemiz destek amacıyla Azerbaycan bayraklarını asmışlar büyük bir hassasiyet göstermişler kendilerine teşekkür ediyoruz. Bilesiniz ki bizde her zaman sizlerin yanındayız. Allah razı olsun çok sağolun. Bizim bu haklı mücadelemizde arkamızda her zaman Türkiye'nin olduğunu biliriz, sadece bu günlerde değil eski zamanlardan 1918 yılından bu yana Ermeniler Azerileri Bakü'de yada başka yerde kırdığı zaman Türk kardeşlerimiz gelmiş ve bizi kurtarmışlardır. Bu yüzden de her zaman arkamızda Türk kardeşlerimiz olduğunu biliyoruz ve teşekkür ediyoruz, bizde her zaman her türlü mücadelede Türk kardeşlerimizin yanında olduk ve olacağız" dedi.

Fizik Mühendisi Bahtiyar Memetov ise, Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Kuruluşların Karabağ'ı 30 yıldır Azerbaycan'ın bir parçası olarak tanıdığını ama Ermenistan'ın bu topraklardan çıkmadığını belirterek; "Bugün devletimiz ve muzaffer ordumuz bu işi hızlı bir şekilde halletmeye topraklarımızı kurtarmaya kalkıştılar. Bu işgalde kardeş devletimiz Türkiye her yönüyle Azerbaycan'ın yanında. Biz kardeşiz iki devlet bir milletiz. Bizde yurt dışında yaşayan Azerbaycanlılar olarak bugün devletimizi ve muzaffer ordumuzun Karabağ'da işgalcilere karşı yaptığı savaşın yanındayız ve inşallah topraklarımızın hepsi yakın bir zamanda azad olacak özgürlüğüne kavuşacak. Böylece kardeşimiz Türkiye ile beraber orada bayraklarımızı yan yana asacağız" diye konuştu. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı