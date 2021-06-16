Azerbaycanlı akademisyenlerden KARDEMİR ziyareti
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Azerbaycanlı akademisyenlerden KARDEMİR ziyareti

Azerbaycanlı akademisyenlerden KARDEMİR ziyareti
Anadolu Ajansı / Ahmet Özler - Haberler | Ekonomi

Azerbaycan Devlet Petrol ve Sanayi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Babanlı ve beraberindeki heyet, Türkiye'nin ilk ağır sanayisi Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarını (KARDEMİR) ziyaret etti.

Azerbaycan Devlet Petrol ve Sanayi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Babanlı ve beraberindeki heyet, Türkiye'nin ilk ağır sanayisi Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarını (KARDEMİR) ziyaret etti.

KARDEMİR'den yapılan yazılı açıklamada, KARDEMİR Genel Müdürü Necdet Utkanlar tarafından karşılanan heyet ile fabrika yöneticilerinin de katılımıyla toplantı yapıldı.

Toplantıda, Rektör Prof. Dr. Babanlı ve heyeti ile akademik ve ticari alanda yapılabilecek iş birlikleri ele alındı.

Heyetle daha sonra Sürekli Dökümler Müdürlüğü, Ray Profil Haddehanesi, Çubuk Kangal Haddehanesi, Demiryolu Tekerleği Üretim Tesisi ve KARDÖKMAK'ta teknik gezi gerçekleştirildi.

Ziyaret, Utkanlar tarafından Babanlı'ya hediye edilen "İlk Türk Demiri" plaketiyle sona erdi.

Azerbaycanlı akademisyenlerden KARDEMİR ziyareti
Azerbaycanlı akademisyenlerden KARDEMİR ziyareti
Azerbaycanlı akademisyenlerden KARDEMİR ziyareti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler

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