Azerbaycan zafer kutlamasına hazırlanıyor

Azerbaycan'da 10 Aralık'ta düzenlenecek zafer töreni hazırlıkları devam ediyor.

Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırmasıyla başlayan çatışmalar yapılan anlaşma ile son buldu. Dağlık Karabağ'da zafer elde eden ve 300'den fazla yerleşim yerinin kurtarıldığı Azerbaycan'da Bayraktar SİHA'lar, 10 Aralık'ta yapılacak zafer töreninde sergilenmek üzere TIR'lara yüklendi. Kutlama Bakü'nün Azadlık Meydanı'nda yapılacak ve askeri geçit töreni düzenlenecek. Tören için Türk askeri de Azerbaycan'a gitti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı