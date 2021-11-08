Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Ermenistan'ın yenilgisini kabul eden bildiriye imza attığı ve Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından Zafer Günü ilan edilen 10 Kasım tarihinin, aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve Türk dünyası tarihine adı altın harflerle kazınmış büyük şahsiyet Atatürk'ü anma günü olduğu hatırlatıldı. Azerbaycan Zafer Günü ne zaman? Azerbaycan Zafer Günü 8 Kasım mı, 10 Kasım mı?

AZERBAYCAN ZAFER GÜNÜ NE ZAMAN?

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Zafer Günü" olarak belirlenen 10 Kasım tarihini, Mustafa Kemal Atatürk'ün vefat gününe denk geldiği için, Şuşa'nın işgalden kurtarıldığı gün olan 8 Kasım tarihiyle değiştirdi.

Ermenistan, işgal altındaki Ağdam, Laçın ve Kelbecer illerini de boşaltacağını taahhüt eden anlaşmaya 10 Kasım'da imza atmıştı.

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