Azerbaycan, Yunanistan büyükelçisini Bakü'ye çağırdı
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Azerbaycan, Yunanistan büyükelçisini Bakü'ye çağırdı

08.10.2020 15:45 | Son Güncelleme: 08.10.2020 15:49
Azerbaycan, Yunanistan büyükelçisini Bakü'ye çağırdı

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Yunanistan büyükelçisinin Bakü'ye çağrıldığı bildirildi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Yunanistan büyükelçisinin Bakü'ye çağrıldığı bildirildi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada,  "Ermenistan silahlı kuvvetlerinin 27 Eylül'de Azerbaycan Cumhuriyeti'ne karşı başlattığı yeni saldırı eyleminin bir parçası olarak, işgal altındaki Azerbaycan topraklarına Yunanistan da dahil olmak üzere yabancı ülkelerden Ermeni vatandaşların gelişine ilişkin açık kaynaklarda bulunan bilgileri Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'nın dikkatine sunduk. Bu bağlamda, karşı taraftan konuyla ilgili soruşturma yapması ve bilgi vermesi istenmiştir. Rum tarafının istişareler için büyükelçisini geri çağırma kararının ardından Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Yunanistan Cumhuriyeti büyükelçisi istişareler için Bakü'ye çağrıldı" ifadelerine yer verildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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