Azerbaycan Yüksek Harp Okulunun programı, Türkiye ile uyumlu hale getirildi - Haberler
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Azerbaycan Yüksek Harp Okulunun programı, Türkiye ile uyumlu hale getirildi

Azerbaycan Yüksek Harp Okulunun programı, Türkiye ile uyumlu hale getirildi
AA / Ruslan Rehimov - Haberler | Güncel

Azerbaycan Savunma Bakanı Kıdemli Orgeneral Zakir Hasanov, Azerbaycan Yüksek Harp Okulunun programının Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Üniversitesinde okutulan programla uyumlu hale getirildiğini söyledi.

Azerbaycan Savunma Bakanı Kıdemli Orgeneral Zakir Hasanov, Azerbaycan Yüksek Harp Okulunun programının Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Üniversitesinde okutulan programla uyumlu hale getirildiğini söyledi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Hasanov, merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in adını taşıyan Azerbaycan Yüksek Harp Okulunu ziyaret ederek öğrenci ve eğitim kadrosuyla bir araya geldi.

Hasanov, burada yaptığı konuşmada, 2. Karabağ Savaşı'nda elde edilen zaferde kardeş Türkiye'nin manevi ve siyasi desteğinin önemli rol oynadığını vurguladı.

Orduda yapılan reformlardan bahseden Hasanov, "Yüksek Harp Okulu programı, Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Üniversitesinde okutulan programla uyumlu hale getirildi. Bu da Azerbaycan ordusunda profesyonel subay yetiştirmek için atılan önemli adımlardan biridir." dedi.

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AA / Ruslan Rehimov - Son Dakika Haberleri

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