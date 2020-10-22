Azerbaycan, yeni tip kamikaze İHA'ların seri üretimine başladı
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Azerbaycan, yeni tip kamikaze İHA'ların seri üretimine başladı

22.10.2020 10:25 | Son Güncelleme: 22.10.2020 10:29
Azerbaycan, yeni tip kamikaze İHA'ların seri üretimine başladı

Azerbaycan'da yeni tip kamikaze insansız hava araçlarının (İHA) seri üretimine başlanıldı.

Azerbaycan'da yeni tip kamikaze insansız hava araçlarının (İHA) seri üretimine başlanıldı.

Azerbaycan Savunma Sanayi Bakanlığından yapılan açıklamada, tahrip gücü daha fazla ve yeni tip İHA'ların seri üretimine geçildiği bildirildi.

Yeni İHA'lara, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in bir açıklamasında, Ermenistan ordusu için söylediği "Onları iti kovar gibi kovuyoruz" ifadelerine dayanarak "İti kovan" ismi verildi.

Hazır olan yeni İHA'ların, Azerbaycan ordusuna teslim edildiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ruslan Rehimov

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