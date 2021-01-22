Azerbaycan ve Türkmenistan'ın "Dostluk" petrol yatağı anlaşması Türk Konseyinde memnuniyetle karşılandı

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyinden (Türk Konseyi) yapılan açıklamada, Azerbaycan ve Türkmenistan arasında Hazar Denizi'ndeki "Dostluk" hidrokarbon sahasının ortak işletilmesi konusunda anlaşma sağlanmasının Türk Konseyi ülkelerinin enerji alanındaki iş birliğini daha da...

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyinden (Türk Konseyi) yapılan açıklamada, Azerbaycan ve Türkmenistan arasında Hazar Denizi'ndeki "Dostluk" hidrokarbon sahasının ortak işletilmesi konusunda anlaşma sağlanmasının Türk Konseyi ülkelerinin enerji alanındaki iş birliğini daha da güçlendireceği belirtildi.

Türk Konseyinin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Türk Konseyi, Türk dili konuşan ülkeler arasında enerji iş birliğini daha da artıracak olan 'Dostluk' hidrokarbon sahasının ortak araştırılması ve geliştirilmesi için kardeş Azerbaycan ve Türkmenistan tarafından alınan kararı memnuniyetle karşılamaktadır." ifadesi kullanıldı.

Azerbaycan ve Türkmenistan, Hazar Denizi'nde yer alan ve "Dostluk" diye isimlendirilen petrol yatağının ortak işletilmesi konusunda anlaşmıştı.

Hazar Denizi'nde, Azerbaycan ve Türkmenistan'a ait alanların tam ortasında yer alan yatağın yaklaşık 60 milyon ton petrol, 100 milyar metreküp doğal gaz rezervine sahip olduğu öngörülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ruslan Rehimov