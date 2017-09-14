Azerbaycan ve Türkiye Ortak Tatbikat Yapacak

Azerbaycan ve Türkiye Hava Kuvvetleri ortak tatbikat gerçekleştirecek. Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan ve Türkiye Hava Kuvvetlerinin katılımıyla "TurAz Kartalı-2017" ortak askeri tatbikatı gerçekleştirilecek. 18 Eylül'de başlayacak tatbikata MiG-29, F-16, Su-25, C-130 Hercules, CASA CN-235, Mi-35, 30 Mi-17 ve Sikorski S-70 helikopterleri katılacak. Tatbikatlarda iki ülkenin Hava Kuvvetlerinin ortak operasyonlarının planlanması, operasyonlar üzerinde karşılıklı işbirliği, savaşın uzlaşması, arama ve kurtarma operasyonları, hava saldırıları, yer hedeflerinin imha edilmesi ve diğer görevler üzerinde yoğunlaşılacak. Tatbikat 30 Eylül'e kadar devam edecek.



(Kamil Nadirli /İHA)