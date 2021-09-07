Son dakika haber: Azerbaycan ve Türkiye'nin ortak askeri tatbikatı Azerbaycan'da devam ediyor
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Son dakika haber: Azerbaycan ve Türkiye'nin ortak askeri tatbikatı Azerbaycan'da devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Azerbaycan ve Türk askerleri, iki ülke arasında yapılan askeri iş birliği anlaşması kapsamında Azerbaycan'daki tatbikatlarını sürdürüyor.

Azerbaycan ve Türk askerleri, iki ülke arasında yapılan askeri iş birliği anlaşması kapsamında Azerbaycan'daki tatbikatlarını sürdürüyor.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Azerbaycan ve Türkiye arasındaki askeri iş birliği anlaşması kapsamında iki kardeş ülke askerlerinin ortak tatbikatının, sualtı saldırı ve sualtı savunma operasyonları ile devam ettiği kaydedildi. Açıklamada, 2 Eylül'de başlayan tatbikatın bir sonraki aşamasında Azerbaycan ve Türkiye Deniz Kuvvetleri'ne bağlı özel kuvvetlerin, operasyonları planlamak, temsili düşman terörist grubunu etkisiz hale getirmek ve geçici üslerini imha etmek gibi görevleri icra ettikleri vurgulandı. Tatbikatta, askerlerin tekneler kullanarak temsili düşman hedeflerini başarılı bir şekilde imha ettiği belirtildi.

(Kamil Nadirli/İHA)

Son dakika haber: Azerbaycan ve Türkiye'nin ortak askeri tatbikatı Azerbaycan'da devam ediyor
Son dakika haber: Azerbaycan ve Türkiye'nin ortak askeri tatbikatı Azerbaycan'da devam ediyor
Son dakika haber: Azerbaycan ve Türkiye'nin ortak askeri tatbikatı Azerbaycan'da devam ediyor
Son dakika haber: Azerbaycan ve Türkiye'nin ortak askeri tatbikatı Azerbaycan'da devam ediyor
Son dakika haber: Azerbaycan ve Türkiye'nin ortak askeri tatbikatı Azerbaycan'da devam ediyor
Son dakika haber: Azerbaycan ve Türkiye'nin ortak askeri tatbikatı Azerbaycan'da devam ediyor
Son dakika haber: Azerbaycan ve Türkiye'nin ortak askeri tatbikatı Azerbaycan'da devam ediyor
Son dakika haber: Azerbaycan ve Türkiye'nin ortak askeri tatbikatı Azerbaycan'da devam ediyor
Son dakika haber: Azerbaycan ve Türkiye'nin ortak askeri tatbikatı Azerbaycan'da devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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