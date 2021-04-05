Azerbaycan ve Türkiye muhabere birliklerinden 6 Nisan'da ortak tatbikat
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Azerbaycan ve Türkiye muhabere birliklerinden 6 Nisan'da ortak tatbikat

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Azerbaycan ve Türkiye muhabere birliklerinden 6 Nisan'da ortak tatbikat

Azerbaycan ve Türk orduları muhabere birlikleri 6 Nisan'da ortak askeri tatbikata başlayacak.

Azerbaycan ve Türk orduları muhabere birlikleri 6 Nisan'da ortak askeri tatbikata başlayacak.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Azerbaycan ve Türk orduları muhabere birliklerinin 6 Nisan'da ortak askeri tatbikata başlayacakları duyuruldu. Açıklamada, "Azerbaycan Cumhurbaşkanı, Silahlı Kuvvetler Başkomutanı İlham Aliyev'in onayladığı plana göre 6 Nisan tarihinde, Azerbaycanlı ve Türk askerlerin katılımıyla muhabere birliklerinin ortak taktik tatbikatı başlayacak" ifadelerine yer verildi.

Tatbikatta muhabere askerlerinin birleşik bir iletişim sistemi düzenleme görevlerini icra edecekleri ve muhabere eğitiminin yapılacağı bölgelere konuşlandırılacaklarını belirtildi. Tatbikatta, modern iletişim araçları ve otomatik kontrol sistemleri kullanılacak ve birliklerin etkileşimini organize etme, saha komuta mevzilerini konuşlandırma ve diğer görevler yerine getirilecek.

Tatbikat 8 Nisan'a kadar sürecek. - BAKÜ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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