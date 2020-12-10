- Azerbaycan ve Türkiye arasında anlaşmalar imzalandı
10.12.2020 17:39 | Son Güncelleme: 10.12.2020 17:45
- Azerbaycan ve Türkiye arasında anlaşmalar imzalandı BAKÜ - Azerbaycan ve Türkiye arasında yeni anlaşmalar imzalandı.
- Azerbaycan ve Türkiye arasında anlaşmalar imzalandı
BAKÜ - Azerbaycan ve Türkiye arasında yeni anlaşmalar imzalandı.
Ermenistan işgalindeki Azerbaycan topraklarının kurtarılması dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Mehmetçik'in de katılımıyla Zafer Geçidi Töreni düzenlendi. Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de geçit törenin ardından Türkiye ve Azerbaycan arasında yeni anlaşmalar imzalandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı